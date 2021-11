Zbog loše epidemiološke situacije Pula bez organiziranog dočeka Nove godine

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije Grad Pula je i ove godine odustao od organiziranog dočeka Nove godine koji se po prvi put trebao održati u pulskoj Areni, a nakon što je na Forumu postavljeno klizalište, doznaje se u javnoj ustanovi Pula Film Festival.

Iz istarskog Stožera civilne zaštite nadalje poručuju kako će se ostale manifestacije moći održavati uz pridržavanje svih epidemioloških mjera pa tako i organizirano klizanje na Forumu. Naime, nakon što je u javnost objavljena informacija kako će bez Covid potvrda moći klizati djeca do 12 godina, dok će stariji morati imati potvrdu o preboljenju, cijepljenju ili negativan test, što je izazvalo veliko negodovanje kod građana, Stožer civilne zaštite potvrdio je kako covid potvrde ipak neće biti potrebne.

"Covid potvrde neće biti potrebne ali na ledu odnosno unutar klizališta istodobno moći će biti maksimalno 25 osoba, a u ograđenom djelu oko klizališta moći će biti sto ljudi koji će se morati pridržavati svih epidemioloških mjera, od nošenja maski do distance", istaknuo je za Hinu načelnik županijskog Stožera Dino Kozlevac.



Inače, manifestacija "Advent u Puli" organizirat će se u skladu s epidemiološkim mjerama i u dogovoru sa Stožerom civilne zaštite Istarske županije.

Istarski župan Boris Miletić u ponedjeljak je komentirajući epidemiološku situaciju u istri izrazio zadovoljstvo brojkama koji, kako je rekao "govore o značajno većoj procijepljenosti građana".



"Smatram to jedinim mehanizmom kojim se možemo boriti protiv ove pandemije. Ukoliko nastavimo s ovim trendom, vjerujem da ćemo do kraja godine imati oko 65 posto procijepljenih građana, što uz broj ljudi koji su preboljeli covid-19 čini puno bolju sliku nego što je to bilo početkom novog vala", istaknuo je župan Miletić.



Dodao je i kako je na prvome mjestu zdravlje ljudi ali kako istodobno treba razmišljati i o gospodarstvu i zaštiti radnih mjesta. Osim toga, naveo je, cijela ova covid situacija znatno utječe i na funkcioniranje pulske Opće bolnice gdje određeni odjeli nisu u mogućnosti pružiti potpune usluge prema pacijentima jer Covid odjel traži značajno veći broj medicinskih djelatnika.

"Cjepivo je u ovom trenutku jedino znanstveno dokazano oružje kojim se možemo boriti protiv koronavirusa. Pozivam ljude da se cijepe, da budu odgovorni i da se pridržavaju svih potrebnih epidemioloških mjera", poručio je istarski župan Boris Miletić.



Iz Stožera civilne zaštite Istarske županije doznaje se kako je danas u Istri gotovo 65 posto građana procijepljeno s jednom dozom, 62 posto odraslog stanovništva s dvije doze, dok ukupni postotak procijepljenih žitelja Istre, uključujući i djecu, iznosi 55 posto.