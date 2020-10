Zbog duga države od 5 milijardi kuna veledrogerije obustavile su isporuku lijekova bolnicama i tvrde da im dobavljači više ne žele dati robu

Ukupni dug veledrogerijama, u koji su uključena dugovanja i bolnica i ljekarni, iznosi pet milijardi kuna, a veledrogerije su očekivale uplatu od dvije milijarde do kraja godine - mlijardu odmah, a milijardu kasnije. Međutim, Jasminko Heceg, direktor tvrtke Medika potvrdio je da im je na sastanku zaista ponuđeno tek 200 milijuna kuna, umjesto dvije milijarde

Na pitanje zašto je problem veći sada nego prije godinu dana, Herceg odgovara: ''Dug je uvijek bio velik, to nije sporno. Međutim, on se kretao u relacijama s kojima su se dobavljači lijekova mogli nositit, dakle do tri milijarde kuna. On je sada pet milijardi kuna zbog toga što nije plaćeno 700 milijuna ljekarnama i 4,3 milijarde kuna je dug prema bolnicama. To je nešto što dobavljači lijekova jednostavno ne mogu nositi. Mi smo to zajedno prije nosili s ljekarnama, i uz ne baš jeftine kredite banaka', kazao je Herceg u RTL Direktu.

Za činjenicu da je dug sad tako eksplodirao, Herceg je kazao da se nije dogodilo ništa spektakularno u Hrvatskoj što se ne događa u zemljama EU-a.

''U zemljama EU-a kao i u Hrvatskoj, potrošnja godišnje raste šest do 12 posto, to se događa i u Hrvatskoj. Dostupnost lijekova u Hrvatskoj ista je kao i u EU. Hrvati za to plaćaju 1300 eura po stanovniku, dok stanovnici EU-a plaćaju za to tri tisuće eura. Razlika je dakle dug na dobavljačima lijekova. Ne znam za druge, ali Medika danas nije isporučila lijekove, medicinski potrošni materijal u 30 bolnica'', komentirao je Herceg dodavši da se to odnosi na bolnice koje duguju više od godinu dana.

Na pitanje kako je moguće da bolnice ne plaćaju više od godinu dana, Herceg odgovara: ''Bili smo partner hrvatskom zdravstvu, bit ćemo i ubuduće. Dali smo vrlo jasan i argumentiran prijedlog Vladi da smo mi spremni nositi dug od tri milijarde kuna dok se ne završi ta priča oko korone i nadamo se da će to biti do 30. lipnja sljedeće godine i da nakon toga ponovno sjednemo za stol. To je vrijeme da Vlada prihvati što se događa, sljedeće godine potrošnja će također rasti. I još bih samo nadodao da nije istina da dobavljači kreiraju cijene niti definiramo koja je cijena lijeka'', rekao je Herceg.

Herceg dodaje da aktivnu komunikaciju imaju samo s ministrom Zdravkom Marićem, a da će se dug puno više osjetiti u bolnicama.

Iz Vlade su poručili da veledrogerije trebaju imati više razumijevanja, ali Herceg tvrdi da je Medika realan i odgovoran partner.

''Medika je među top 20 kompanija što se tiče ukupnog prihoda u RH. Mi ćemo i dalje biti realni i odgovorni, zato smo i predložili Vladi da smo spremni nositi tri milijarde duga'' zaključio je Herceg.