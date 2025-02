Zašto se udara na Zelenskog? 'Svoju je sudbinu vezao uz ulog da će dobiti rat'

Profesor s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Petar Popović, ustvrdio je na HRT-u kako Trumpovi razgovori s Rusijom u najboljem slučaju mogu rezultirati prekidom vatre.

'Ovaj Trumpov pristup i okvir koji je postavio za rješavanje problema će u najboljem slučaju završiti kao prekid vatre. Daleko je to od nekakvog mirovnog ugovora koji bi riješio problem na istoku Europe', rekao je.

Pitanje inflacije

'Trumpova administracija trenutačno ima Ukrajinu jako nisko na listi vanjskopolitičkih prioriteta. Njima je broj jedan Kina, a broj dva Bliski istok', kazao je.

Ustvrdio je kako je tu veoma upadljivo glavno obećanje koje Trump dao, a to je rezanje poreza. 'Da bi izbjegao inflaciju, on mora rezati proračun, a jedan od najvećih usisavača proračuna je Pentagon i pomoć Ukrajini. Prije 10 dana je počela revizija u Pentagonu i on je poslao Elona Muska da to riješi. On je u žurbi da napravi sporazum', pojasnio je.