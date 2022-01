[FOTO] Zaređen novi dubrovački biskup mons. Roko Glasnović

Euharistijsko slavlje biskupskog ređenja imenovanog dubrovačkog biskupa mons. Roka Glasnovića održano je u subotu u dubrovačkoj katedrali Gospe Velike

Nadalje, dodao je, baština je to jednoga od mnogih hrvatskih gradova - Šibenika i njegovih knezova i kraljeva. I na kraju, baština je to ove 'Dubrave hridi', koja ljubomorno čuva ljepotu, sklad i 'lijepu, dragu i slatku slobodu', koja se 'ne prodaje za sve zlato', rekao je mons. Palić.

Dubrovački biskup mons. Roko Glasnović zahvalio je mnogima te se prisjetio riječi nekadašnjeg šibenskog biskupa Srećka Badurine o svećeništvu:

"Samo Crkva koja zrači ljubavlju, samo prezbiter koji zrači pastoralnom ljubavlju, privlači i zaslužuje trajno nenačeto povjerenje. Prihvatimo li to mjerilo, taj sud nad nama samima, onda nam je lakše razmišljati, lakše nam je priznati i naše slabosti, naše nedostatke, lakše nam je, jer je to Božji put, Božja snaga, Božji Duh.

Tako možemo napredovati, usavršavati se, dostizati više razine i višu kvalitetu, i ostvarivati zaista ono za što smo poslani, da narod ne luta 'kao ovce bez pastira', nego da zaista imaju pastire i da zaista imaju u sebi iskustvo da su ljubljeni zbog njih samih, a ne radi nekih interesa, da su ljubljeni pravom pastirskom ljubavlju, pravom Kristovom ljubavlju, i da stoga u njima može rasti sigurnost, smirenost, a onda iskrenost odnosa prema Bogu i iskrenost odnosa prema ljudima.

To humanizira, to uzdiže ljude, to smiruje strasti, to ulazi čak u podsvijest, to liječi bjesove. Isusova je ljubav ljekovita", citirao je Glasnović.

Na kraju slavlja, pozdravni govor održali su splitsko-makarski nadbiskup i metropolit Marin Barišić, zadarski nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije mons. Želimir Puljić, generalni vikar Dubrovačke biskupije don Hrvoje Katušić u ime svećenstva te Slavica Batina uime vjernika laika i obitelji Dubrovačke biskupije.

Slavlju su nazočili brojni nadbiskupi i biskupi iz Hrvatske i inozemstva, kao i Glasnovićeva obitelj, rodbina i prijatelji te svećenici, redovnici i redovnice janjevačkog podrijetla s raznih strana te predstavnici drugih religijskih zajednica i društveno- političkog i kulturnog života.

Ređenje je održano uz poštivanje epidemioloških mjera.