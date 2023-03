Zapeo ruski napad u Bahmutu: 'Potrošili su ljudstvo, ali ukrajinska protuofenziva sada bi bila avantura'

Iako se na momente činilo da bi ukrajinski Bahmut mogao pasti u ruske ruke, posljednje vijesti s bojišnice govore da je njihov napad zastao, što je i Ukrajincima dalo vremena da predahnu. No mogu li krenuti u protunapad?

Prema posljednjim informacijama, koje prenose Britanci i Ukrajinci, ruski napad na Bahmut, koji traje već nekoliko mjeseci, ipak je zastao. Zapad tvrdi da je u Bahmutu došlo do iscrpljivanja ruskih snaga, no ni Ukrajinci nisu prošli bez gubitaka, upozorava za tportal vojni analitičar Slavko Barić. 'Sedam mjeseci je stvarno predugo da bi se napad na grad te veličine, od 700 tisuća stanovnika, i te površine, oko milijun i 800 tisuća hektara, s velikim snagama te velikim gubicima, i u ljudstvu i u tehnici, mogao unedogled nastaviti. Očito je da su Rusi jednostavno potrošili ljudstvo, ne toliko tehniku, i nedostaje im dovoljno profesionalnih jedinica koje će eksploatirati te početne uspjehe. Ti početni uspjesi odnose se na pomicanje crte fronta, ulaska dva, tri do pet kilometara u dio sela sjeverno od Bahmuta te dio sela južno ili zapadno od njega. Došlo se do toga da se Bahmut nalazi u poluokruženju, da se s istočne strane ušlo u dio grada do rijeke, međutim pitanje napredovanja je upitno jer ne možete toliko upotrebljavati tehniku, radi se o ratovanju u urbanoj sredini. Potrebno vam je pješaštvo i u tom smislu vrlo teško možete doći do krajnjih rezultata', kaže nam Barić.

Pojašnjava i što se dogodilo s ruskim snagama. 'Rusi su napadali i pokušavali donekle zadnjih tjedana kompenzirati to napadima na Avdivku i prema Svatovima i Kramatorsku. U tom dijelu su napadale regularne sovjetske trupe, a u Bahmutu su napadali vagnerovci i dio elitnih postrojbi te su imali određenog uspjeha jer se radi o napadima s manjim grupama. Ide se od točke do točke i uništavaju se određena gnijezda ili otporne točke Ukrajinaca. U takvom ratu su izuzetno veliki gubici i veliki napori. Ono što se sada dogodilo je da se temperatura bitno povećala, što znači da je pitanje uporabe tehnike ograničeno s obzirom na nemogućnost kretanja po poljima. Rusi su i dalje u prednosti kada govorimo o upotrebi topništva i dijela raketnog sustava. Ali daljnje pokretanje snaga traži određeno vrijeme - da se jedinice izvuku, da se popune ljudstvom i materijalnim sredstvima, da se naoružaju i da se napravi operativni plan na koji način kretati dalje. Nema nekih velikih naznaka nastavka njihove operacije. Sigurno će i dalje topništvom nanositi gubitke, no velik tempo napada i ponovnog osvajanja, bez obzira na to što je Bahmut u poluokruženju, Rusi po mom mišljenju neće moći poduzeti', pojašnjava Barić.

Zastoj u ruskom napredovanju u Bahmutu neki su vidjeli i kao priliku da Ukrajinci uzmu predah te čak krenu u protunapad. Barić smatra da je prerano govoriti o bilo kakvoj ukrajinskoj protuofenzivi. 'I Ukrajinci su pretrpjeli značajne gubitke i treba im popuna tih jedinica te popuna materijalno-tehničkim sredstvima. Osim toga, sve brigade koje su na obuci u Ukrajini ili u inozemstvu moraju se prikupiti, a onda s nekih šest do osam brigada, koje moraju biti oklopne, mehanizirane i dopunjene novim topničko-raketnim sredstvima i novim tenkovima, rasporediti se, napraviti planove i eventualno krajem jeseni početi s ozbiljnom operacijom. Govoriti da će Ukrajinci iz obrane krenuti u protunapad je preoptimistično i prerizično. Ukrajinci ne smiju krenuti u novu ofenzivu, a da nije izvjesno da će imati velike rezultate. To je bit svega, iz ovakve obrambene operacije u kojoj ste imali velike gubitke ne smijete kretati u nekakvu avanturu u kojoj su ponovo mogući i vaši gubici', upozorava Barić. Sada je na snazi, kako kaže, nešto što se naziva operativno zatišje i obje će strane raditi na reorganizaciji postrojbi te učiniti sve da se utvrde sadašnji položaji i spriječi mogući napad. 'Da bi uvježbali snage za napad, potrebna su im ogromna sredstva i vrijeme da usklade djelovanje brigada koje nisu istorodne. Potrebno je određeno vrijeme. Dobro je da su u ovom slučaju Ukrajina i ukrajinske snage, kad je u pitanju moral, u puno boljem položaju jer su odbili ogromne napade Rusa, nanijeli su im velike gubitke i možemo reći da je ruska ofenziva u najmanju ruku imala minimalne učinke. Neću reći da je u potpunosti propala, međutim ima negativne posljedice na stanje ruske vojske te će morati učiniti dodatne napore kada su u pitanju vođenje i zapovijedanje. Morat će vršiti popunu, što znači nepopularnu mobilizaciju ljudstva, a to znači uznemiravanje civilne javnosti u Rusiji. I tu je dodatna proizvodnja naoružanja i vojne opreme. To je očito posljedica ovakve dugotrajne operacije, sedam mjeseci dugotrajnog ratovanja uz ogromnu potrošnju streljiva, naoružanja, opreme. To te stavlja u inferioran položaj da pokušaš zadržati ono što si do sada napravio. S druge strane, Ukrajincima je potrebno određeno vrijeme da iz faze obrane pripreme uvedene snage. Mislim da neće ići u avanturu. Potrebno je i vojnike koji su na obuci u inozemstvu, a znamo da se obučavaju u Nizozemskoj, Finskoj ili Francuskoj, prebaciti u Ukrajinu i na ratište', dodaje.