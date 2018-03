Zaokret u karijeri Ive Josipovića: Doznajemo sve o privatnom biznisu bivšeg predsjednika

Nešto više od dvije godine otkako je otišao s Pantovčaka bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović bacio se u privatni biznis. Početkom veljače s poznatim hrvatskim arhitektom Ottom Barićem mlađim osnovao je tvrtku Porta Adriatica d.o.o. Barića i Josipovića veže prijateljstvo, ali i želja da dovedu strane investitore u Hrvatsku

Josipović nije želio otkriti stoji li iza osnivanja tvrtke i konkretni projekt za koji ovaj dvojac traži investitora. 'Nije to još za priču', dodaje. ' Možda iz Katara? ', inzistiramo s obzirom na to da Barić niz godina posluje u toj zemlji. 'Radimo u cijelom svijetu. A možda i ima veze s tim dijelom svijeta o kojem govorite', zagonetan je Josipović.

Njih dvojica trebali bi pomoći stranim investitorima da potroše novac na projekte u Hrvatskoj, Barić na svom području, a Josipović kao pravnik.

Na pitanje nije li u Josipovićevu slučaju ipak presudna činjenica da je bio predsjednik RH, a ne pravnička karijera, s obzirom da na tržištu postoje tisuće pravnika, no samo jedan od njih je i bivši predsjednik, Barić kaže kako njegov poslovni partner više nije politički izložena osoba.

'Kod njega je primarno to da je on veliki intelektualac i stručnjak te će naša suradnja investitorima dati sigurnost da će biti savjetovani na najbolji mogući način', pojašnjava Barić.

A Katar? 'Da, nije tajna to da imam kontakte u Kataru', kaže Barić, a 2012. bio je u velikom gospodarskom izaslanstvu Ive Josipovića i tadašnjeg prvog potpredsjednika Vlade Radimira Čačića u tu zemlju. Od velikih priča nije se izrodilo ništa osim jednog projekta – i to Barićeva. On je projektirao rukometnu arenu u Dohi za Svjetsko rukometno prvenstvo 2015., vrijednu 150 milijuna eura.