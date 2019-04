Zaiskrilo između Plenkovića i Marasa: 'Je li vas sram što je 300.000 naših sugrađana otišlo otkad ste vi premijer?'

Burnim aktualcem započela je jutros sjednica Sabora nakon uskršnje stanke. Mostov Miro Bulj donio je premijeru Andreju Plenkoviću na stol litru mlijeka za izvoz u Kinu, a SDP-ovac Gordan Maras obrušio se na njega ukazujući na niz afera koje su se dogodile u posljednje vrijeme. Predsjednik HDZ-a nije konkretno odgovorio na njihova pitanja, već je nabrajao uspjehe Vlade

Plenković nije odgovorio na to pitanje, ali se pohvalio uspjesima Vlade i velikim šansama hrvatske mliječne industrije na velikom kineskom tržištu. Ujedno, Gordan Jadroković upozorio je Mostovca da bi se njegov potez mogao shvatiti kao prikrivena reklama za mljekaru. 'Nije običaj da promoviramo ikoga pa ni ovo mlijeko', poručio je Jandroković.

'Sinjska mlekara ne postoji, to je fiktivno, otvorio je neki kriminalac iz Srbije, služi samo za provoz mlijeka. Za koga ste vi potpisali taj protokol, za srpsko ili hrvatsko mlijeko?', pitao je Bulj.

Miro Bulj (Most) pitao je Plenkovića, vezano uz posjet kineske delegacije, kako će Hrvatska izvoziti mlijeko u Kinu kad nema ni 50 posto mliječnih proizvoda za svoje potrebe. Osim toga, požalio se da u Sinjskoj krajini posluje mljekara srpskog investitora, te je premijeru na stol donio bocu tog mlijeka.

