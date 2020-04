Zoološki vrt grada Zagreba otvara se za posjetitelje u petak, 1. svibnja, a njegov rad bit će prilagođen aktualnoj situaciji te preporukama epidemiologa

"Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite, a na prijedlog načelnika Stožera civilne zaštite Grada Zagreba i zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, Zoološki vrt grada Zagreba otvara se za posjetitelje 1. svibnja", priopćili su u četvrtak iz ZOO-a.

Rad ZOO-a bit će prilagođen aktualnoj situaciji vezano za koronavirus te preporukama epidemiologa.

Za posjetitelje će biti otvoren svakodnevno, uključujući nedjelje, praznike i blagdane, od 9 do 20 sati, a u ZOO će se moći ući do 18,30 sati. Tada se zatvara glavna blagajna, jedina koja će raditi do daljnjega. Naime, kažu da se na taj način nadzire broj posjetitelja. U ZOO-u istodobno može biti najviše 400 posjetitelja.

Kod glavne su blagajne uređene hodne plohe za ulaz i izlaz posjetitelja. To podrazumijeva i posebnu signalizaciju koja ih potiče na poštivanje socijalne distance, to jest razmaka od dva metra između ljudi.