Zagrebačka Čistoća kažnjena zbog neodvožnje otpada: 'Ovo je teatar apsurda'

'Komunalni redari daju nam vrlo kratke rokove, a mi ulažemo sve napore i sva sredstva da otpad uklonimo. U to vrijeme još smo imali puno problema s ljudstvom zbog covida-19, kao i zbog velike količine otpada zbog uklanjanja šteta od potresa', naveli su u obranama Čistoća i Vić.

U pitanju je period od prije godinu dana – od 14. listopada do 17. studenog 2022. godine. Tamo se, kao je sud utvrdio iz priloženih fotografija, nagomilao glomazni otpad, a Čistoća i Vić tvrdili su tijekom postupka kako nisu stigli odjednom odvesti toliki otpad, piše N1 .

Opomena šefu zagrebačke Čistoće

Sud je među dokazima pregledao fotografije od 14. listopada 2022. na kojima je u Žitnjačkoj cesti bilo vidljivom mnoštvo otpada, šute i namještaja, te drugog krupnog otpada. Prihvaćena je i fotografija koju je dostavila Čistoća, na kojima je vidljivo da je sav otpad nakladno ipak uklonjen.

Iako je sud prihvatio opravdanje da je puno mehanizacije Čistoće bilo angažirano na uklanjanju posljedica potresa, ipak je gradsku tvrtku kaznio novčanom kaznom od 265 eura, odnosno 2.000 kuna, dok je Vić dobio samo opomenu.

'Ovo je teatar apsurda'



Situaciju sa smećem u Zagrebu prati i udruga Ekologija grada.



'Ova gradska vlast se potrudila za pravi teatar apsurda što se tiče otpada, ali da, ovo je jedna od bizarnijih situacija koje imamo. Bizarno je da je na jedinu prijavu na koju je došao nekakav prekršaj, prijava koju je sam Grad Zagreb podnio protiv podružnice Čistoće, dok s druge strane Državni inspektorat, koji je u protekle dvije godine zaprimio stotine prijava građana, mi kao udruga predali smo više desetaka, i nije bilo nikakvih niti prekršajnih naloga niti postupaka', rekao je predstavnik udruge Josip Pavlović za Dnevnik Nove TV.



Smeće se ne odvozi, a čitavo to vrijeme naplaćuju se usluge, tvrdi. 'To je ono na što se upozorava cijelo vrijeme. Grad naplaćuje uslugu u paušalnom dijelu koju građani plaćaju na onim uplatnicama za Čistoću. Građani imaju uslugu dvaput godišnje predati određenu količinu glomaznog otpada. Međutim, svatko tko je probao stupiti u kontakt s Čistoćom zna da je to apsolutno nemoguće i da se ta usluga ne izvršava', komentirao je.