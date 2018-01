Zagovornici Brexita predlažu novi referendum, vlada protiv

Predvodnici kampanje za Brexit, Nigel Farage i Arron Banks, smatraju da bi Britanija trebala održati drugi referendum o članstvu u EU-u koji bi, kako očekuju, potvrdio odluku da zemlja napusti Uniju i napokon prekinuo raspravu o tom pitanju, no britanska vlada tome se protivi.

"Došao sam do toga da mislim da bismo, možda, trebali imati drugi referendum... o članstvu u EU-u", rekao je Farage u emisiji "The Wright Stuff" televizijskog kanala Channel Five.

"Mislim da bi, kada bi imali drugi referendum o članstvu u EU-u, otklonili sve te sumnje za cijelu jednu generaciju. Postotak ljudi koji bi glasali za izlazak idući put bio bi puno veći nego prošli put."