Za vikend vrlo toplo i vruće, promjena stiže tek u srijedu

Na sjevernom Jadranu sunčano, vrlo toplo i vruće. U gorskim krajevima pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. Uz obalu će puhati umjerna, ujutro podno Velebita mjestimice jaka do olujna bura. Jutro u gorju svježe s temperaturom od 9 do 11 °C, uz obalu između 18 i 21 °C. Najviša dnevna od 24 do 27 °C, na moru između 29 i 31 °C.

U Dalmaciji sunčano i vruće, u njenoj unutrašnjosti sredinom dana i poslijepodne ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 17 °C, na obali i otocima između 20 i 23 °C, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 32 °C.

Podjednako vruće i na jugu Hrvatske, uz obilje sunčana vremena. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni.", prognozira Mr. sc. Dragoslav Dragojlović za HRT.

Do utorka još bez znatnije promjene

"I idućih dana na kopnu stabilno - pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Sredinom dana i poslijepodne samo mjestimice umjerena i povećana naoblaka. Jutra će biti svježa, a dnevna temperatura uglavnom od 28 do 31 °C.

Na Jadranu sunčano i vruće, i dalje uz tople noći, tijekom kojih se temperatura zraka neće spuštati ispod 20 °C. Na sjevernom dijelu mjestimice mala do umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni prema otvorenom moru sjeverozapadni."