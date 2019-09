Za promet zatvoren dio Preradovićeve, pročitajte gdje vas još u metropoli čekaju iznenađenja

Preradovićeva ulica, na dijelu od Masarykove ulice do Ulice Petra Berislavića, zatvorena je za promet od 7 do 20 sati, zbog građevinskih radova na objektu kod kućnog broja 11, javlja Zagrebački holding

Za vrijeme radova prometuje se obilazno Ulicom Nikole Tesle, zapadnim dijelom Trga Nikole Zrinskoga, Ulicom Andrije Hebranga i Preradovićevom ulicom.

U Ulici Ivana Kukuljevića, na dijelu od Ulice Radnički dol do Ulice Josipa Kozarca, do večernjih sati 27. rujna u tijeku su radovi na vodoopskrbnoj infrastrukturi zbog čega je navedeni dio zatvoren za sav promet. Zbog radova se prometuje obilazno Britanskim trgom te ulicama Pantovčak i Zelengaj i obratno.

Autobusi linije 103 (Britanski trg – Kraljevec) su obustavljeni, dok oni linije 138 (Britanski trg - Zelengaj - Britanski trg) prometuju djelomično izmijenjenom trasom do završetka radova.

Za sav je promet zatvoreno raskrižje Ulice Rudolfa Kolaka i Ljubijske do ranih jutarnjih sati 7. listopada, zbog izgradnje vrelovoda. Za vrijeme radova prometuje se obilazno.

Autobusi linije 210 (Dubrava - Studentski grad - Novi Retkovec) zbog radova prometuju djelomično izmijenjenom trasom u oba smjera.

Zbog radova na sustavu odvodnje, Čulinečka cesta, na dijelu od II. Resničkog gaja do željezničke pruge te od I. Resničkog gaja do kućnog broja 138, do 17. listopada zatvorena je za sav promet. Prometuje se obilazno.

Autobusi linije 214 (Koledinečka - Trnava - Kozari bok) prometuju skraćeno na relaciji Kozari bok - Trnava te imaju novi red vožnje, dok autobusi linije 225 (Sesvete - Resnik - Kozari bok) prometuju djelomično izmjenjenom trasom u oba smjera do završetka radova.

Zbog radova na telekomunikacijskoj infrastrukturi Martićevom ulicom kod kućnog broja 69 vozit će se suženim dijelom kolnika od 9 do 13 sati.

Ulicom Pantovčak kod k.br. 280 od sutra se prometuje desnim prometnim trakom, od 8 do 17 sati, do završetka radova na telekomunikacijskoj infrastrukturi u petak. Zbog radova na telekomunikacijskoj infrastrukturi u Ozaljskoj ulici, kod kućnog broja 70 i 68, prometuje se prema privremeno postavljenoj regulaciji do 1. listopada od 7 do 17 sati. Radovi na kolniku zatvaraju za promet dio Ulice Sigetje od Argetinske ulice do ulice Medpotoki, do 28. rujna u 20 sati. Do završetka radova prometuje se obilazno ulicama Medpotoki, zatim Karažnik i Dubravica do Ulice Sigetje i obratno.

Za promet je zatvorena Hermanova ulica, od kućnog broja 1 do Ulice I. Trokut, do 7. listopada u ranim jutarnjim satima, zbog radova na vodoopskrbnoj infrastrukturi. Ulica Anke Krizmanić, na dijelu od Zagrebačke ceste do Vinogradske ulice, zatvorena je za promet do 14. listopada. Za vrijeme radova Anićevom ulicom vozi se dvosmjerno i prometovat će se obilazno. Jedan prometni trak u smjeru istoka se zauzima, a prometuje se slobodnim dijelom kolnika na Aveniji Dubrovnik u zoni raskrižja s Ulicom Mate Parlova, do 8. listopada u 20 sati, zbog radova u sklopu rekonstrukcije kružnog toka Remetinec.

Zbog radova na produžetku prometnog traka za lijevo skretanje, Avenijom Marina Držića, od benzinske postaje do Ulice Milke Trnine, do 18. listopada od 9 do 20 sati se primjenjuje privremena regulacija prometa.

U Ivanićgradskoj ulici, na dijelu od Trga Volovčica do Nartske ulice, prometuje se suženim dijelom kolnika. U tijeku je izgradnja nogostupa koja će trajati do 19. listopada u 20 sati.