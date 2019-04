Vukušić: Nemojte izjednačavati branitelje i braniteljske udruge, među udrugama je 5 posto onih koji rade kako trebaju

Gost emisije Nedjeljom u 2, psihijatar s Klinike za psihološku medicinu KBC-a Zagreb Herman Vukušić govorio je o braniteljima i PTSP-u, o nadriliječništvu, a otkrio je i da se sam nosi s teškom bolešću

Vezano za PTSP, komentirao je kako se u posljednjih desetak godina u praćenju broja samoubojstava uočava da njihov porast raste u predizbornoj godini.

'Stranačke boje pritom nisu bitne. Ljudi jednostavno imaju očekivanja od vlasti, očekivanja da će imati bolji i kvalitetniji život, a to posebno vrijedi za populaciju branitelja. To su obični ljudi jer ne smijete zaboraviti da smo mi u redove vojske primali svakoga tko se nudio, ne samo profesionalne vojnike, pa se primalo i one koji su faktor rizika imali i inače, a kamoli u ratnim okolnostima', rekao je Vukušić.

Upravo zato, jer su se borili iz pozicije običnih radnika, a ne profesionalaca, oni i jesu toliko zainteresirani za politiku, objasnio je.

'Jedan mi je branitelj rekao kako su u rat išli s njihovom vizijom Hrvatske, a da ova Hrvatska koju živimo toj viziji nimalo ne odgovora. Ti ljudi osjećaju osobnu odgovornos za državu u čijem su stvaranju sudjelovali. Zato ih toliko zanima politika i što se zbiva s njihovim, da tako kažem, pijetetom', rekao je Vukušić i otkrio što braniteljima najčešće savjetuje.

'Kažem im da se odmaknu od politike, da ne čitaju novine i ne gledaju TV.'

U dijagnozi PTSP-a česta je i dijagnoza depresije, podsjetio je Stanković u emisiji, a Vukušić je komentirao kako vjeruje da će ona u idućih desetak godina biti bolest broj jedan u Hrvatskoj i svijetu.

Upozorio je također da depresiju nipošto ne treba izjednačavati s tugom.

'U redu je biti nesretan. Tuga je osnovna ljudska emocija koja ima psihičku funkciju, isto kao što bol ima fizičku funkciju. Kad se opečete, povučete ruku da ne biste dobili opekline trećeg stupnja. Tako i tuga upozorava da se nešto zbiva i da se nešto treba promijeniti. Ali klinička depresija je daleko od toga. To je ozbiljna bolest koja zahtijeva razne vrste liječenja. Danas je u porastu najteži oblik kliničke depresije', upozorio je dodajući kako nije istina tvrdnja da antidepresivi uopće ne pomažu, odnosno da su, kao što neki vole reći, poput svete vode.

'Farmakoterapija znači ogromnu razliku za kvalitetu življenja, osobito kod težih bolesti i psihoza', rekao je i dodao kako priče o cjeloživotnoj ovisnosti o antidepresivima također ne stoje.

Otvoreno je kritizirao Anu Bučević i njezin Vortex.

'Poslao sam dopis Ministarstvu zdravstva gdje sam zamolio ministra Kujundžića da obrate pažnju, a oni su to proslijedili dalje. Iznenađuje me reakcija nekih mojih kolega koji je brane. Ana Bučević je na jednoj televiziji, u emisiji koja se bavi problemom viška kilograma, svoje probleme pretpostavila ljudima koji sjede s druge strane. Svu tu populaciju klijenata je potom uvrijedila i dovela do emotivne dekompenzacije. I to sve u nepunih minutu i pol', rekao je Vukušić.

Komentirao je Pernara koji je sugerirao da bi se vitamin C mogao dodavati u majčino izdojeno mlijeko.

'Ukoliko je siguran u to što priča, treba se odreći svog imuniteta i na sudu sve dokazati. C vitamin je odlična stvar kao antioksidans, kao suplement, ali C vitamin ne liječi niti gripu, niti upalu pluća, a kao kiselina se ne smije stavljati u mlijeko za dojenčad', upozorio je Vukušić koji je komentirao i sve popularnije 'životne trenere'.

'Dok se oni bave povećanjem unutarnjih potencijala, osobnim rastom i razvojem, to je sve u redu. Ali kada se počnu baviti zdravljem, kada počnu koristiti medicinsku terminologiju, onda je to nadriliječništvo', pojasnio je Vukušić koji je u emisiji otkrio i da boluje od kronične leukemije.

'Kad sam se razbolio najavio sam hodočašće do Lourdesa pješice. Što se bolesti tiče, ja sam fit. Vrlo brzo ću se pripremiti i ići na probno hodočašće do Marije Bistrice. To je relativno teška bolest. Pokušavam na to ne misliti, a tu mi najviše pomažu obitelj, djeca, supruga, a moram reći i Playstation', priznao je Stankoviću koji ga je pitao kakve su mu političke ambicije.

Vukušić je, naime, kratko bio član HDZ-a, a onda i duže HSLS-a. Sada kaže, ako će se ikada politički reaktivirati, da će to onda biti u HSLS-u.