Vučić: 'Srbi su se pobunili, krivac za sve je Kurti. Nikad nećemo priznati Kosovo'

'Nismo se ranije mogli obratiti javnosti jer od 1999. nemamo efektivnu kontrolu na Kosovu pa smo sami morali ispitati što se to događalo na Kosovu i Metohiji, da bismo mogli priopćiti istinu ljudima i pripremiti teren za donošenje odluka ', počeo je Vučić i nastavio: 'Današnji dan jedan od najtežih za našu zemlju i naš narod, rekao bih, od 2004. i 2008. godine'.

'Zatim dolazi kosovska policija koja pokušava ukloniti te barikade, i u dolazi do sukoba sa Srbima koji su barikade postavili. U tom sukobu je ubijen policajac i ranjen još jeedan.

'Pobunili su se Srbi s Kosova'

'Srbi, i to ne ljudi iz središnje Srbije, nego s Kosova, pobunili su se ne želeći više trpjeti Kurtijev teror. Od 3.11., kad je Kurti smijenio zapovjednika Đurića, 62 puta su koristili tzv. kosovsku policiju protiv Srba, 22 eskalatorna poteza na sjeveru, 65 etnički motiviranih napada na Srbe.

Bilo je samo pitanje trenutka kad će oni koje policija progoni pokušati učiniti nešto za sebe i svoje obitelji. Ali, ni na koji način ne želim opravdati ovo, to nije ni moguće. To je za osudu i to je nešto što nikome nije bilo potrebno, ponajmanje srpskom narodu. Posebno u trenutku kad su svi shvatili da je Kurti glavni organizator kaosa na Kosovu', naglasio je Vučić.

'Dali su slobodne ruke Kurtiju'

'Tih nekoliko desetaka Srba bilo je u potpunom okruženju i proveden je brutalan napad na njih. Pitali smo se zašto KFOR to ne radi jer bilo bi manje žrtava. No, oni su dali slobodne ruke Kurtiju da pobije što više ljudi. Ono što znamo, trojica Srba su ubijena, dvojica sasvim sigurno od snajpera i kad nije bilo neophodno da ih se likvidira, a dvojica su teško ranjena.

Postoji bojazan da je i četvrta osoba stradala. Pratili smo i presretali što je albanska policija radila, no teško je zbog prijevoda. Imamo tonski snimljeno kako se albanska policija smije i govori: 'Pusti ga da umre, nemamo mu razloga pomoći'. Samo da vidite kako to netko 'profesionalno', rekao je Vučić.