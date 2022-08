Vučić: Mogu me i uhititi, samo neka me puste u Jasenovac

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u petak da je spreman i za optužnicu i uhićenje kojima mu se prijeti u Hrvatskoj zbog izjava iz 1995. godine, ali samo traži da mu se dopusti posjet Jasenovcu i odavanje počasti ustaškim žrtvama

"Pogledajte kakvu je to histeriju izazvalo", rekao je Vučić i poručio da ga mogu i uhititi.

"Zbog čega? Zbog riječi od 1995.? Nije problem, ja sam spreman, samo da me puste da odem do Jasenovca položiti cvijet. Takve optužnice mi možemo 20 protiv njihovih čelnika podići. To je toliko glupo i besmisleno da nemam riječi da se takvim glupostima uopće neki ozbiljan čovjek bavi", rekao je Vučić.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je ovaj tjedan da i Hrvatska "ako bude loše volje"... može optužiti Vučića "zato što je divljao na teritoriju Hrvatske '95. godine". Rekao je to komentirajući optužnice koje Srbija diže protiv hrvatskih ratnih zapovjednika.

Vučić je ponovio da "nijednu tešku riječ niti nešto loše" nije rekao ni o kome iz Hrvatske, kao što oni govore o Srbiji i njemu.

Srbijanski predsjednik Vučić imao je namjeru 17. srpnja posjetiti spomen područje Jasenovac, na kojem je u Drugom svjetskom ratu bio ustaški koncentracijski logor u kojem su ustaše tadašnje samoproglašene Nezavisne Države Hrvatske držale zatočenima i ubijale Srbe, Židove, Rome, hrvatske antifašiste.

No posjet je bio zamišljen kao privatni te nije bio najavljen. Hrvatske vlasti stoga su odbile mogućnost posjeta navodeći da nije sukladan uobičajenoj diplomatskoj praksi.