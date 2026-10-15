Vučić optužio Hrvatsku za brutalno miješanje u izbore, Avdagić žestok: 'Što bismo trebali, disciplinirati medije?'

Hrvatska se na brutalan i dosad neviđen način miješa u predstojeće izbore u Srbiji - optužba je Aleksandra Vučića i njegove klike upućena u više navrata posljednjih tjedana, zbog koje je susjedna zemlja čak službenim putem uputila diplomatsku notu Hrvatskoj. Kao glavni i zapravo jedini dokaz za svoje tvrdnje Vučić koristi tekstove poput ovoga koji upravo čitate

'Važno je da ostane trag da smo znali da se Hrvatska najotvorenije miješala u naš izborni proces. Dakle uputili smo prosvjednu notu. Samo da kažemo: nijedna se zemlja nikada nije toliko i tako brutalno miješala u izbore neke druge države kao Hrvatska u naše. Nikada. Mislim da bi to ljudima trebalo mnogo toga pokazati, predstaviti i prikazati', rekao je donedavni predsjednik i, po putinovskom receptu, mogući budući premijer Srbije. Njegovi režimski mediji pojašnjavaju optužbe: 'najgrublje miješanje u izbore u Srbiji' zapravo se provodi 'neobjektivnim izvještavanjem o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji' (Večernje novosti), 'jednostranim predstavljanjem političkih prilika i njihovom povezivanjem s regionalnom stabilnošću' (RTS), odnosno 'pomoću čak 6282 medijska priloga i objave u Hrvatskoj u kojima se spominje Vučić' (Informer).

U blesavoj praksi (navodnog) brojanja negativnih naslova u novinama ovaj tabloid doslovno je prekopirao samog Vučića, koji na taj način – bilo da govori o broju ljudi na kakvom prosvjedu, o izvozu jabuka ili o duljini kanalizacijskih cijevi – nastoji ostaviti dojam da ima supermoć upravljanja svakim detaljem svake situacije u svakom trenutku. Važna uloga Hrvatske U realnosti, Vučić nakon dugo vremena nije sasvim uvjeren u vlastiti izborni trijumf za desetak dana, što je promatračima evidentno zbog njegovih kontinuiranih predizbornih posjeta srpskoj provinciji unazad nekoliko mjeseci, koji se najčešće izrode u bizarnost, te njegove znatno pojačane retorike kojom se obračunava s navodnim 'unutarnjim' i 'vanjskim' neprijateljima. Ne njega nego Srbije, naravno. A Hrvatska tu igra važnu ulogu: još početkom listopada, recimo, na skupu u Sremskoj Mitrovici Vučić je Andreja Plenkovića svrstao uz Albina Kurtija i Mila Đukanovića, dakle među one koji navodno žele smjenu vlasti u Beogradu i 'komadanje Srbije'. 'Sve zajedno ću ih pobijediti', grmio je pred tradicionalno obnevidjelim pristašama svoga SNS-a. Na bizarnu diplomatsku notu hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova reagiralo je suzdržano, s tri kratke rečenice: 'Primili smo notu. Republika Hrvatska se zalaže za slobodu medija. Tvrdnje su apsurdne i imaju unutarnjopolitičku motivaciju i konotaciju.' Premijer Plenković označio je srpsku diplomatsku notu kao 'spin' i izjavio da su mediji u Hrvatskoj slobodni, ministar branitelja Tomo Medved podsjetio je na Vučićevu ulogu u ratnim devedesetima, a ministar prometa Oleg Butković jednostavno mu je poručio: 'Idi bre pa se leči.' Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić smatra da je količina objava u hrvatskim medijima vezana uz Srbiju doista natprosječno velika i možda stvara dojam da se ovdje pretjerano prate događanja u susjednoj državi, što ne smatra osobito 'zdravim' u mjeri većoj nego što je to potrebno da bi građani imali osnovne informacije.

'No jasno je da su hrvatski građani itekako svjesni toga da je Hrvatska danas u drastično boljoj situaciji nego Srbija, u mnogim aspektima. Diplomatska nota Vučićeva režima zapravo je očajnički pokušaj da se utječe na srbijansku javnost, još jedan u nizu u kojemu se pokušava plasirati narativ da se Hrvatska petlja u tamošnje prilike. Time Srbija u stvarnosti daje do znanja da njihovi građani doista prate hrvatske medije, a sudeći po količini trolova i botova iz Srbije, to bi doista mogao biti slučaj', kaže Avdagić za tportal. 'Potpuno nevjerojatno' Informaciju da diplomati jedne države prebrojavaju napise u medijima druge države, pa onda još o tome sastavljaju diplomatsku notu, on smatra nečuvenom. 'Što oni zapravo traže, da hrvatska država ukori i disciplinira medije? Što bi Vlada trebala napraviti, kontrolirati što ću ja reći i što će tportal objaviti u ovom tekstu, odnosno intervenirati kod nas da ublažimo ton i budemo 'objektivniji'? Iz demokratske perspektive to je potpuno nevjerojatno', zgraža se ovaj analitičar. Govoreći o predstojećim izborima u Srbiji, gdje se kao ozbiljan izazivač Vučiću pojavila tzv. Studentska lista, Avdagić smatra da ondje ipak postoji demokratski potencijal i kapacitet, no pitanje je hoće li se on demonstrirati na njima i koliko će oni uopće biti pod utjecajem različitih nepravilnosti i pritisaka.