'Vrlo brzo nećemo imati gdje s hitnim pacijentima...U praksi nam se čini da su oni cijepljeni prije šest mjeseci podložniji ponovnoj infekciji'

Renata Čulinović Čaić, predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata i liječnica Županijske bolnice Čakovec, u Dnevniku N1 televizije govorila je o opterećnosti zdravstvenog sustava zbog epidemije covida-19

“U čakovečkoj bolnici nikad nije bilo ovako loše stanje što se smještajnih kapaciteta tiče kao što je danas. Trenutno je hospitalizirano 116 bolesnika i osam ih je u jedinici intenzivnog liječenja. Da to plastično prikažem: imamo dvije velike bolničke zgrade, jedna novija zgrada je potpuuno puna covid pacijentima, a druga je napola puna te su u drugoj polovici na jednom odjelu smještena tri različita odjela, odnosno tri specijalnosti”, kazala je liječnica za N1 .

Čulinović Čaić je istaknula da u Hrvatskoj nedostaje liječnika i medicinskih sestara te da je taj problem posebno izražen tijekom epidemije, iako su na to upozoravali i ranije.

“Potrebno je prikupiti podatke o svima kojima je proteklo više od šest mjeseci od druge doze cjepiva jer se pokazalo, barem se nama u praksi tako čini, da oni kojima je prošlo više od šest mjeseci od druge doze cjepiva da su oni podložniji ponovnoj infekciji, odnosno oboljenju od covida”, kazala je Čulinović Čaić.

“Mislim da Stožer mora uvesti stroge mjere kojima bi maksimalno pdouzeli sve moguće mjere da bi spriječili širenje zaraze. Imat će probleme vrlo brzo da nećemo imati gdje s hitnim pacijentima ako se ovako stanje i ovakav rast brojki nastavi”, dodala je.

Ima i poruku za sve one koji se protive mjerama. “Samo neka zamisle što kada se dogodi da netko iz njihove obitelji zatreba hitnu pomoć, a nemamo ih kuda smjestiti. To su problemi zbog kojih mi stalno govorimo da se treba boriti protiv korone, da se treba cijepiti i da je to jedini sigurni način zaštite jer čak i ovi koji su cijepljeni, a prošlo im je šest mjeseci pa se zaraze – kod njih se razvije lakši oblik koji ne zahtijeva hospitalizaciju, nisu oni ti koji zauzimaju mjesti nego se u velikoj većini rad o onima koji nisu uopće cijepljeni ili nisu preboljeli covid.”

Osvrnula se i na veliki prosvjed protiv covid-potvrda i mjera koji se jučer održao u Zagrebu. “Taj prosvjed me užasno razljutio, nisam mogla vjerovati svojim očima i ušima što se tamo događa, tko su ti ljudi, čime razmišljaju, kakve bi im brojke trebalo pokazati da bi shvatili da se radi o ozbiljnom problemu koji nas sve jednako ugrožava. Žali Bože trošiti riječi na takvo nešto”, kazala je i rekla da se nada da će policija odraditi svoj posao.