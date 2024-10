Vraćaju se topliji dani s više sunca: Pogledajte kakvo nas vrijeme čeka

Na zapadu zemlje djelomice sunčano, pri čemu samo mjestimice na sjevernom Jadranu i u Gorskome kotaru oblačnije, lokalno moguća slaba kiša ili rosulja. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i jugo, koje će potkraj dana jačati. More mirno i malo valovito, od sredine dana u jačanju na umjereno valovito. Temperatura u unutrašnjosti ujutro niža od nedjeljne, a danju malo viša. No, uz more bez bitne promjene. Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblako. Uz slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar more će biti mirno i malo valovito.



Moguća je i sumaglica, a po kotlinama Dalmatinske zagore, kao i u Lici - i magla. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 20 do 24 °C. I na krajnjem jugu Hrvatske podjednako toplo te većinom sunčano, uz vjetar uglavnom slab promjenjiva smjera. More mirno do malo valovito', navodi Kozarić.



Opet južina, česta kiša

'U utorak i četvrtak na kopnu djelomice sunčano, pa i sunčanije, a uz više oblaka ponegdje kiša, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj. U prvom dijelu srijede prolazno naoblačenje s kišom, pa i u obliku pljuskova, premjestit će se preko središnjih i istočnih krajeva. Puhat će umjeren, osobito u gorju i jak jugozapadni i južni vjetar, a u utorak na istoku prolazno jugoistočni. Od utorka još malo toplije.



Na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimiče kiše bit će osobito na sjevernom Jadranu. Uz jače naoblačenje u noći na srijedu i u srijedu do sredine dana kiše i grmljavine bit će i u Dalmaciji, a lokalno su vjerojatni i obilniji pljuskovi. Puhat će većinom jako jugo, u srijedu prolazno okrenuti na jugozapadnjak. Dnevna temperatura podjednaka kao u ponedjeljak, a jutarnja', prognozirao je Kozarić.