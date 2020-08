Vratilo nam se vruće vrijeme, a u nedjelju stiže toplinski val koji može utjecati na zdravlje

Pretežno sunčano i vruće. Uz umjerenu, rijetko i povećanu naoblaku mjestimice je moguće malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom u Lici, Posavini te na srednjem i južnom Jadranu, prognozira za subotu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

U gorskim kotlinama ujutro mjestimice magla, a tijekom dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Uz obalu u noći i ujutro umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura tijekom dana će oslabjeti. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 17 °C, uz obalu između 22 i 24 °C, a najviša dnevna od 26 do 29 °C, na moru između 32 i 34 °C. U Dalmaciji obilje sunčanog i tijekom dana vrućeg vremena, a noć uz obalu bit će topla.

U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti pretežno sunčano i vruće, ali ne i sasvim stabilno, pa će uz umjeren razvoj oblaka ponegdje biti mogući pljuskovi i grmljavina. Ujutro je velika vjerojatnost mjestimične kratkotrajne magle. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20 °C, a najviša dnevna između 30 i 33 °C. Podjednako iznadprosječno toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz također većinom sunčano vrijeme, te uglavnom slab vjetar. Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom.

Puhat će slaba do umjerena bura, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 20 °C, uz obalu između 23 i 25 °C, a najviša dnevna uglavnom od 32 do 35 °C. Samo malo niža bit će većinom sunčanome jugu Hrvatske, gdje se sredinom dana i poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka ponegdje mogući pljuskovi, i to uglavnom uz granicu s Bosnom i Hercegovinom."

"Idućih dana na kopnu ponovno pretežno sunčano i vruće. Uz umjeren razvoj dnevne naoblake, samo ponegdje može biti rijetkih pljuskova, i to uglavnom na istoku i u gorskim krajevima. Na Jadranu pravo ljeto, uz obilje sunčanog i vrućeg vremena, a od nedjelje i opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje zbog razmjerno visoke temperature tijekom noći. U nedjelju na krajnjem jugu, a u utorak na sjeveru mala vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar uz obalu slab do umjeren zapadni i jugozapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni", prognozirao je Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.