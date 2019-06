Vozaču koji je skrvivio nereću kod Novske, određen istražni zatvor, pogledajte što je rekao njegov brat

Sudac istrage Županijskog suda u Sisku odredio je u subotu, na prijedlog tužiteljstva, jednomjesečni istražni zatvor protiv vozača kamiona osumnjičenog da je u petak ujutro na odmorištu autoceste kod Novske skrivio prometnu nesreću u kojoj su poginule dvije djevojčice, a dvije žene su teško ozlijeđene

Napomenula je i kako je za to teško kazneno djelo predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora .

''Imam osjećaj da me nije niti prepoznao. On je totalno izgubljen. Pogledao me... što da kažem'', dodaje Slavko koji se posljednji put se s bratom čuo za Uskrs.

''On ne pije uopće. Znam da je bio u Beogradu, da se vratio da je spavao u Županji. Ovaj je mjesec imao dovoljno odmora'', kazao je Slavko.