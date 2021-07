Vozač 'autobusa smrti' ostaje u istražnom zatvoru mjesec dana; utvrđen identitet svih 10 poginulih

Vozač kosovskog autobusa predan je u zatvor u Požegi, a utvrđen je identitet svih deset stradalih osoba u nesreći koja se dogodila u nedjelju na autocesti kod Slavonskog Broda, izvijestila je u srijedu brodsko-posavska policija

Sudac istrage proveo je u utorak prvo ispitivanje 52-godišnjaka, a potom mu je rješenjem odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana. Istog dana okrivljenik je predan u zatvor u Požegi, navodi se u priopćenju.

Također, ističe Policijska uprava, bitno je napomenuti da je za svih deset poginulih osoba utvrđen identitet. U toj je prometnoj nesreći 45 osoba ozlijeđeno, 15 teško, a 30 ih je zadobilo lakše ozljede.

Policija vozača sumnjiči za počinjenje prometne nesreće jer se nije kretao voznom trakom te je vozilom zahvatio travnatu površinu, nakon čega je došlo do prevrtanja autobusa. Za to je kazneno djelo predviđena kazna do 15 godina zatvora.