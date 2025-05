Vojni orkestar ispratio Olafa Scholza s čela Njemačke: Pazite koje tri pjesme je naručio

Prije službenog kraja svog mandata, njemački kancelar Olaf Scholz (SPD) nazvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i potvrdio kontinuiranu i nepokolebljivu solidarnost Njemačke s Ukrajinom. Zahvalio mu je na bliskoj suradnji i pohvalio njegovu hrabrost, odvažnost i odlučnost.

No prije nego što sutra službeno preda kancelarsku dužnost CDU-ovu šefu Friedrichu Merzu, Scholz se večeras na tradicionalnoj svečanosti naziva 'Großer Zapfenstreich' od njemačkih građana oprostio uz tri pjesme po svom odabiru: In My Life od The Beatlesa, ulomak iz Brandenburškog koncerta br. 2 Johanna Sebastiana Bacha te kultnu pjesmu Respect, koju je proslavila Aretha Franklin.