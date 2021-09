Više od 30.000 potpisalo peticiju za potporu oboljelima od cistične fibroze

Više od 30.000 ljudi potpisalo je peticiju potpore oboljelima od cistične fibroze u njihovu zahtjevu za uvrštavanjem novih lijekova na osnovnu listu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, izvijestila je udruga oboljelih u ponedjeljak, dan uoči donošenja odluke u HZZO-u

Udruga navodi da su od svibnja 2021. održane već tri sjednice Povjerenstva za lijekove HZZO-a bez pozitivnih i konkretnih poteza u smjeru uvrštavanja Kaftrija, Kalydeca i Orkambija na osnovnu listu (11. svibnja 2021., 8. lipnja 2021., 6. srpnja 2021.).

Nakon hitno zakazanog sastanka predstavnika udruge s državnim tajnikom Silvijem Bašićem 26. srpnja zbog trostrukog odbijanja, zeleno svjetlo stiglo im je, kažu, od Ministarstva zdravstva i Vlade.

"No, vrijeme je da podrška vladajućih postane konkretna. Umjesto slova na papiru, rješavanje ovog gorućeg problema – već sutra. Odgađanje dostupnosti lijekova svakodnevno pogoršava stanje oboljelih, koji su prepušteni samima sebi. Upravo je tako, čekajući dogovore HZZO-a, krajem lipnja ove godine, 31-godišnjak nažalost izgubio najvažniju bitku – onu za život", upozorava udruga.

Prošloga tjedna, rezultati peticije, uz apel za konačno uvrštavanje lijekova na osnovnu listu HZZO-a, dostavljeni su i predsjedniku Zoranu Milanoviću, predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, ministru zdravstva Viliju Berošu i ravnatelju HZZO-a, Lucianu Vukeliću.

Naime, Kaftrio, Kalydeco i Orkambi odobreni su za stavljanje u promet za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). U sklopu javnog zdravstva, u Sloveniji, Grčkoj, Engleskoj, Španjolskoj, Škotskoj, Danskoj, Irskoj, Austriji, Francuskoj te Italiji, lijekovi su potpuno besplatni, dok je u SAD-u i Kanadi lijek Kaftrio odobren, ali pod imenom Trikafta.

Život s cističnom fibrozom karakterizira stvaranje gustog, ljepljivog sekreta na svim žlijezdama s vanjskim izlučivanjem. Da bi preživjeli, oboljeli svaki dan od najmlađe dobi moraju obaviti četiri do šest inhalacija. Uz to, uzimaju trideset tableta na dan i strogo brinu o prehrani jer svako odstupanje dovodi do dodatne progresije bolesti te može završiti preranom smrću. Prosječni životni vijek oboljelih je između 30 i 40 godina, a dosad je zadnja šansa za produljenje života bila izrazito skupa transplantacija pluća, često u inozemstvu, kojom se dobiva tek nekoliko godina.

Spasonosnim lijekovima Kaftrio, Kalydeco i Orkambi, koji se koriste diljem Europe, život se može značajno produžiti uz poboljšanje i olakšavanje dnevne rutine, poručuje udruga oboljelih.