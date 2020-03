Virusologinja koja je suzbijala epidemiju variola vere: 'Ako je inkubacija koronavirusa 25 dana i ako se za to vrijeme virus može širiti - to je tragedija'

Ana Gligić, poznata srpska virusologinja, koja je prva izolirala smrtonosni marburg virus, ali i koja je 1972. godine, u vrijeme variola vere, bila šefica Nacionalnog referentnog laboratorija, govorila je o koronavirusu.

Posljednje istraživanje pokazuje je da je 96 posto identičan s virusom iz slijepih miševa, on je isprovociran, slijepi miševi su prišli naseljima, oni su pod zaštitom države, a prvo pravilo eko sustava je da je sve povezano, ako poremetite samo jednu stvar u lancu dobijete ovo. Može se širiti zrakom i to je najbrži put', kazala je doktorica Gligić za N1 Srbiji.

'Taj virus spada u grupu prirodno žarišnih, nalazi se u prirodi, kad je čovjek u potrazi za hranom, rekreacijom ili profitom, on ulazi u žarište, naruši ravnotežu i uzbuni ono što je stajalo netaknuto i dolazi do poremećaja, a virusi koji su kohabitirali imaju priliku zaraziti čovjeka.

Navela je da se ne zna precizno koliko je razdoblje inkubacije virusa.



'Neki kažu 14 dana, ja sam danas pročitala izvještaj da je u većini slučajeva 25 dana. To bi značilo da ako je 25 dana inkubacija i može se širiti, to je tragedija. Ta inkubacija se skriva u početku jer bolest počinje kao prehlada, a u stvari širimo virus. Imamo izvor infekcije, zaražene slijepe miševe, trebamo prikupiti što više materijala da istražimo ima li imuniteta poslije ovoga. Da uzmemo serum bolesnika da vidimo da li se stvaraju antitijela i da li štite, to je jako važno. Ako izvor trajno ostane u prirodi, cjepivo je potrebno što hitnije, a za dobro cjepivo potrebno je godinu dana do 18 mjeseci', kazala je.



Smatra da je neophodna disciplina i da se zato i uvode mjere samoizolacije i kazne kako bi se izbjeglo daljnje širenje.



'Meni nije jasno što se događa s imunitetom kod onih što prebole virus, zašto se virus može naći i kada bude otpušten s liječenja, da čovjek posjeduje ostatke virusne čestice. Sada su na redu virolozi, epidemiolozi su učinili sve, kao i države, sad je na virolozima da ispitaju imunitet', pojasnila je Gligić.



Komentirajući vijesti da epidemija koronavirusa polako jenjava u Kini, Gligić navela je da je moguće da je širenje s jednog čovjeka na drugog virus oslabio i izgubio neke osobine divljine.



'Također, stvorio se kolektivni imunitet. Ljudi su pažljiviji, mjere se primjenjuju. Ako pogledate, četiri inkubacijska razdoblja u Kini po 25 dana - to je počelo u prosincu, danas je 100 dana i nije zabilježen nijedan slučaj', zaključila je Gligić.