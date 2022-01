Vinski petak u Downing Streetu: Konzervativci poručili Johnsonu da 'vodi ili odstupi'

Tijekom 'lockdowna', svaki petak u premijerskoj rezidenciji u Downing Streetu organizirana su druženja uz vino i ostala pića, otkriva u subotu tabloid The Mirror i zbog sveg duljeg popisa optužbi i kritika na račun Borisa Johnsona sve su i snažniji pozivi da odstupi

Taj britanski "Petak ko' metak" dugogodišnja je tradicija koju su prakticirale sve vlade, podsjeća list, i dodaje da se od nje nije odustalo čak niti nakon uvedenih mjera zabrane druženja ljudi u zatvorenim prostorima, s izuzetkom užih članova obitelji.

The Mirror tvrdi da je osoblje premijera kupilo i hladnjak kako bi pri ruci uvijek imali rashlađena pića te da je Johnson znao za ta druženja.

Član donjeg doma parlamenta, torijevac Andrew Bridgen koji nema položaj u vladi, je kazao da je Boris Johnson "izgubio moralni autoritet da vodi zemlju" te "i nije važno da li je premijer znao ili nije znao za ta druženja uz vino petkom".

"U konačnici on je odgovoran za sve što se događa u vladi i kako se ponaša. Ono čemu svjedočimo je kultura ponašanja prema kojoj za njih vrijede jedna pravila, a za nas ostale druga. To nije prihvatljivo i nisam siguran da isprika to može ispraviti", rekao je Bridgen.

Kako javlja list The Telegraph, do sada je tzv. Odboru 1922 stiglo pismo oko 20 konzervativnih zastupnika u kojem izražavaju nepovjerenje u Johnsonovo vodstvo.

Odbor čine konzervativni zastupnici koji nisu u vladi i koji se sastaju na tjednoj bazi kada zasjeda Donji dom kako bi raspravljali o stranačkim problemima.

Odbor se jednom mjesečno sastaje i sa stranačkim vođom kako bi ga brifirali te iznijeli aktualna mišljenja u stranci.

Da bi se pokrenuo postupak glasanja o povjerenju potrebna je suglasnost 54 torijevska zastupnika.

Ured premijera Borisa Johnsona ispričao se u petak kraljici Elizabeti pošto se doznalo da se osoblje u premijerovoj rezidenciji u Downing Streetu zabavljalo do kasno u noć uoči pogreba princa Philipa, u vrijeme kada su druženja u zatvorenom prostoru bila zabranjena.

"Jako je žalosno da se ovo zbilo u vrijeme nacionalnog tugovanja i Downing Street se ispričao palači”, rekao je Johnsonov glasnogovornik novinarima.

Johnson se tog dana nalazio u rezidenciji Chequers i nije bio pozvan ni na jedno okupljanje, dodao je glasnogovornik.