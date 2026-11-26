Vlasnik i glavni urednik srpskog tabloida Informer Dragan J. Vučićević doveden je u četvrtak s lisicama na rukama u beogradsku Palaču pravde, gdje će biti ispitan pred tužiteljem. U međuvremenu su otkriveni detalji rješenja o njegovu policijskom zadržavanju, u kojem se navode pozivi na premlaćivanje prosvjednika, ponižavanje žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu, širenje tvrdnji o pripremama krvoprolića i građanskog rata te napadi na tužiteljicu.
Na snimci koju je objavila srpska novinska agencija RINA vidi se trenutak u kojem policajci Vučićevića s lisicama na rukama uvode u službeni automobil kojim je potom prevezen u Palaču pravde u Beogradu, prenosi Nova.rs.
Vučićeviću je prethodno određeno zadržavanje do 48 sati po nalogu Drugog osnovnog javnog tužiteljstva u Beogradu, koje je potvrdilo da ga se sumnjiči za izazivanje panike i nereda u produljenom trajanju te ometanje pravde.
Beogradski tjednik Vreme analizirao je rješenje o policijskom zadržavanju i otkrio što se sve stavlja na teret jednom od najistaknutijih medijskih saveznika Aleksandra Vučića.
Odbio potpisati policijsko rješenje
Informer je u srijedu, 25. studenoga, objavio rješenje o zadržavanju svojeg vlasnika i glavnog urednika, kojeg je policija uhitila istoga jutra nedaleko od zgrade televizije. Rješenje je donio ovlašteni službenikPolicijske postaje Voždovac, uz odobrenje tužitelja Drugog osnovnog javnog tužiteljstva u Beogradu.
Dokument je Vučićeviću uručen u 11.15 sati, no on ga je odbio potpisati. Na njemu je vlastoručno napisao: 'Odbijam potpisati, ovo je politički progon!'
'Policijo, prebij, izlomi rebra!'
Jedan od najtežih navoda u obrazloženju rješenja odnosi se na Vučićevićev nastup u televizijskom programu uživo, tijekom kojeg je, prema tvrdnjama policije, stvarao 'atmosferu javnog linča' i etiketirao 97 osoba kao neprijatelje države.
Policija navodi da je pripadnicima policijskih snaga upućivao izravne pozive na brutalni fizički obračun s građanima, koristeći riječi: 'Policijo, prebij, izlomi rebra!'
U rješenju nije precizirano kada je izjava izgovorena, no Vreme navodi da je riječ o nastupu u programu Informera nakon velikog studentskog prosvjeda 'Vidimo se na Vidovdan', održanog na beogradskom Trgu Slavija. Na prosvjedu su se okupili deseci tisuća ljudi, a studenti u blokadi zahtijevali su raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Nakon završetka skupa izbili su sukobi građana i specijalnih policijskih postrojbi, praćeni uhićenjima i uporabom suzavca.
Vučićević je u istom televizijskom nastupu pozivao policiju na uporabu sile protiv prosvjednika, ali je i poimence tražio uhićenja novinara televizija N1 i Nova.
Tko je 97 građana koje spominje policija?
Broj osoba navedenih u policijskom rješenju podudara se s brojem građana u čije je ime odvjetnik Ivan S. Petrović iz Kraljeva podnio kaznenu prijavu protiv Vučićevića i tvrtke Insajder tim, izdavača Informera. Prijava je 13. studenoga upućena Posebnom odjelu za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu.
U njoj se također posebno izdvaja Vučićevićev poziv policiji na premlaćivanje prosvjednika, a vlasnika Informera tereti se za niz kaznenih djela navodno počinjenih od sredine 2023. do listopada 2026. godine.
Međutim, kako upozorava Vreme, u rješenju o zadržavanju ta se prijava ne navodi kao temelj aktualnog postupka, koji vodi Drugo osnovno, a ne Više javno tužiteljstvo.
Ponižavanje žrtava pada nadstrešnice
Policija Vučićeviću stavlja na teret i način na koji je govorio o građanima koji su koristili ustavno pravo na mirno okupljanje, nazivajući ih ološem, hijenama i lešinarima. Prema obrazloženju rješenja, javno je ponizio i žrtve pada nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, čime je, kako tvrdi policija, narušio javni red i mir te ugrozio spokoj građana.
Iako u dokumentu nije navedena konkretna izjava, kaznena prijava 97 građana spominje Vučićevićev televizijski nastup iz listopada 2025., kada je poginule nazvao '16 šatro žrtava nadstrešnice'. Građani su zbog te izjave 18. listopada 2025. prosvjedovali ispred zgrade Informera zahtijevajući ispriku, koju, prema pisanju Vremena, nisu dobili.
Tvrdnje o krvoproliću, građanskom ratu i automobilu punom benzina
Policija izazivanje panike povezuje i s navodnim širenjem lažnih vijesti putem televizije i interneta. U rješenju se izdvajaju tvrdnje o pripremama krvoprolića, Majdanu i građanskom ratu u Srbiji.
Dio navoda odnosi se na događaje od 26. listopada ove godine, dan nakon parlamentarnih izbora na kojima je poražena Srpska napredna stranka, kada je skupina građana ušla u zgradu Informera i prekinula emitiranje programa. Prije nego što su okupljeni ušli u zgradu, Vučićević je u programu uživo tvrdio da je u tijeku talačka kriza. Kasnije je iste večeri ustvrdio da su prosvjednici pokušali zapaliti zgradu televizije.
'Pronašli smo u blizini zgrade automobil pun benzina', rekao je tada. Ta tvrdnja nikada nije neovisno potvrđena, a policija nije priopćila da je takvo vozilo pronađeno.
U obrazloženju policijskog rješenja navodi se da je Vučićević od 2023. do 2026. godine, koristeći televiziju s nacionalnom pokrivenošću i internetske platforme Informera, sustavno provodio medijsku kampanju širenja mržnje, netrpeljivosti i javnog etiketiranja.
Prema tvrdnjama policije, mete te kampanje bili su politički neistomišljenici, građanski aktivisti i neovisni novinari. Time policija obrazlaže zašto je izazivanje panike i nereda kvalificirano kao kazneno djelo u produljenom trajanju.
Napad na tužiteljicu zbog traktora oko Pionirskog parka
Drugo kazneno djelo za koje se Vučićevića sumnjiči, ometanje pravde, odnosi se na događaj od 8. travnja 2025. godine. Prema policijskom rješenju, vlasnik Informera tada je uvredama i drugim postupcima ometao javnu tužiteljicu Prvog osnovnog javnog tužiteljstva u Beogradu u obavljanju njezine dužnosti.
Iako je ime tužiteljice u objavljenom dokumentu zacrnjeno, Vreme navodi da je riječ o Biljani Mićanović, koja se našla na udaru Informera nakon što je policiji uputila službeni zahtjev povezan s traktorima parkiranima oko beogradskog Pionirskog parka tijekom studentskih prosvjeda. Tužiteljica je od policije zatražila da identificira i pronađe vlasnike traktora koji su ondje bili postavljeni sredinom ožujka 2025. godine.
Vučićević je 8. travnja u emisiji 'Kolegijum' pročitao i pokazao tužiteljski dokument, koji je potom objavljen i na portalu Informera uz naslov u kojem se postupanje tužiteljice predstavljalo kao skandal.
Policija tvrdi da je dokument objavljen neovlašteno, a njegovo čitanje u televizijskom programu bilo je popraćeno neprimjerenim komentarima, javnim etiketiranjem i grubim uvredama na račun tužiteljice.
U slučaj se uključio i Aleksandar Vučić
Dan nakon objave dokumenta na Informeru, tadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tijekom posjeta Francuskoj izjavio je da će osobno podnijeti kaznenu prijavu protiv tužitelja i da će ih osobno progoniti. Nakon njegova istupa 26 od ukupno 36 tužitelja Prvog osnovnog javnog tužiteljstva zatražilo je od Visokog vijeća tužiteljstva zaštitu od neprimjerenog utjecaja.
Visoko vijeće tužiteljstva u svibnju 2025. utvrdilo je postojanje neprimjerenog vanjskog utjecaja na tužitelje. Među osobama koje su vršile takav utjecaj naveden je i Dragan J. Vučićević, kao vlasnik televizije, portala i dnevnog lista Informer.
Za oba kaznena djela za koja se sumnjiči vlasnika Informera srpskim Kaznenim zakonikom predviđene su kazne od šest mjeseci do pet godina zatvora.