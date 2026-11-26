Vlasnik i glavni urednik srpskog tabloida Informer Dragan J. Vučićević doveden je u četvrtak s lisicama na rukama u beogradsku Palaču pravde, gdje će biti ispitan pred tužiteljem. U međuvremenu su otkriveni detalji rješenja o njegovu policijskom zadržavanju, u kojem se navode pozivi na premlaćivanje prosvjednika, ponižavanje žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu, širenje tvrdnji o pripremama krvoprolića i građanskog rata te napadi na tužiteljicu.

Na snimci koju je objavila srpska novinska agencija RINA vidi se trenutak u kojem policajci Vučićevića s lisicama na rukama uvode u službeni automobil kojim je potom prevezen u Palaču pravde u Beogradu, prenosi Nova.rs. Vučićeviću je prethodno određeno zadržavanje do 48 sati po nalogu Drugog osnovnog javnog tužiteljstva u Beogradu, koje je potvrdilo da ga se sumnjiči za izazivanje panike i nereda u produljenom trajanju te ometanje pravde.

Beogradski tjednik Vreme analizirao je rješenje o policijskom zadržavanju i otkrio što se sve stavlja na teret jednom od najistaknutijih medijskih saveznika Aleksandra Vučića. Odbio potpisati policijsko rješenje Informer je u srijedu, 25. studenoga, objavio rješenje o zadržavanju svojeg vlasnika i glavnog urednika, kojeg je policija uhitila istoga jutra nedaleko od zgrade televizije. Rješenje je donio ovlašteni službenikPolicijske postaje Voždovac, uz odobrenje tužitelja Drugog osnovnog javnog tužiteljstva u Beogradu. Dokument je Vučićeviću uručen u 11.15 sati, no on ga je odbio potpisati. Na njemu je vlastoručno napisao: 'Odbijam potpisati, ovo je politički progon!'

Дух слободног човека не могу да униште! https://t.co/vdF2B2GPXC — Александар Вучић (@avucic) November 26, 2026

'Policijo, prebij, izlomi rebra!' Jedan od najtežih navoda u obrazloženju rješenja odnosi se na Vučićevićev nastup u televizijskom programu uživo, tijekom kojeg je, prema tvrdnjama policije, stvarao 'atmosferu javnog linča' i etiketirao 97 osoba kao neprijatelje države. Policija navodi da je pripadnicima policijskih snaga upućivao izravne pozive na brutalni fizički obračun s građanima, koristeći riječi: 'Policijo, prebij, izlomi rebra!' U rješenju nije precizirano kada je izjava izgovorena, no Vreme navodi da je riječ o nastupu u programu Informera nakon velikog studentskog prosvjeda 'Vidimo se na Vidovdan', održanog na beogradskom Trgu Slavija. Na prosvjedu su se okupili deseci tisuća ljudi, a studenti u blokadi zahtijevali su raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Nakon završetka skupa izbili su sukobi građana i specijalnih policijskih postrojbi, praćeni uhićenjima i uporabom suzavca. Vučićević je u istom televizijskom nastupu pozivao policiju na uporabu sile protiv prosvjednika, ali je i poimence tražio uhićenja novinara televizija N1 i Nova. Tko je 97 građana koje spominje policija? Broj osoba navedenih u policijskom rješenju podudara se s brojem građana u čije je ime odvjetnik Ivan S. Petrović iz Kraljeva podnio kaznenu prijavu protiv Vučićevića i tvrtke Insajder tim, izdavača Informera. Prijava je 13. studenoga upućena Posebnom odjelu za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu. U njoj se također posebno izdvaja Vučićevićev poziv policiji na premlaćivanje prosvjednika, a vlasnika Informera tereti se za niz kaznenih djela navodno počinjenih od sredine 2023. do listopada 2026. godine. Međutim, kako upozorava Vreme, u rješenju o zadržavanju ta se prijava ne navodi kao temelj aktualnog postupka, koji vodi Drugo osnovno, a ne Više javno tužiteljstvo.

Dragan Vučićević Izvor: Pixsell / Autor: M.M./ATAImages/PIXSELL







+2 Dragan Vučićević Izvor: Pixsell / Autor: M.M./ATAImages/PIXSELL