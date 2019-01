[VIDEO] Pogledajte kako su Splićani skrivenom kamerom posramili bahate vozače

U sklopu kampanje 'Želiš li se mijenjati za mjesto', radnici Split parkinga pomoću skrivene kamere posramili su neodgovorne vozače koji su svoje automobile parkirali na mjesta rezervirana za osobe s invaliditetom. Neki su ostali bez teksta, a neki su se ispričavali

Po njegovim podacima, u Splitu se na dnevnoj razini uklanja četiri do pet automobila nepropisno parkiranih na označenim mjestima za invalide, odnosno na godišnjoj razini njih oko 1600, no brojka je još veća uzme li se u obzir one koji nisu uhvaćeni u prekršaju ili one koji zloupotrebljavaju znak pristupačnosti. Kampanja 'Želiš li se mijenjati za mjesto?' pokrenuta je upravo kako bi se senzibilizirala javnost, a u njoj su ovim sloganom i dirljivim fotografijama dodatno označena sva rezervirana mjesta u gradu.