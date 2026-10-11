VIDEO Novi udar na zračnu luku u Rijadu, šire se prve snimke

Istovremeno, jemenski hutisti preuzeli su odgovornost za napade počinjene u subotu. U priopćenju su naveli da su izveli 'ciljane' napade na međunarodnu zračnu luku Kralj Khalid u Rijadu, prenosi BBC, a potom se dogodio novi udar
Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom objavila je da je međunarodna zračna luka u Rijadu opet napadnuta. Prema riječima general-bojnika Turkija al-Malikija, službenog glasnogovornika koalicije, nepoznati projektil pogodio je putnički terminal broj 4 i izazvao požar koji su nadležne službe pokušavale staviti pod kontrolu U odvojenom priopćenju al-Maliki je rekao da je protuzračna obrana presrela krstareću raketu u blizini zračne luke, prenosi BBC.
Kako smo prenijeli ranije, jemenski hutisti u nedjelju su upozorili zrakoplovne kompanije, putnike i zaposlenike zračnih luka da izbjegavaju saudijske zračne luke i zračni prostor. Upozorenje je uslijedilo dan nakon napada na međunarodnu zračnu luku u Rijadu u kojem je, prema ranijim izvješćima saudijskih vlasti, poginulo 12 ljudi, a više od 300 ih je ranjeno.
Naknadno su jemenski hutisti preuzeli odgovornost za te subotnje napade. U priopćenju su naveli da su izveli 'ciljane' napade na međunarodnu zračnu luku Kralj Khalid u Rijadu, prenosi BBC.
‘Ponovno upozoravamo sve zrakoplovne kompanije, stručnjake, zaposlenike, radnike i putnike da ne koriste saudijske zračne luke i zračni prostor jer su izloženi napadima i postali su poprište operacija naših snaga, uz iznimku zračnih luka u svetim gradovima Meki i Medini’, objavili su hutisti na društvenoj mreži X.
‘Pozivamo sve da naša upozorenja shvate ozbiljno, a Saudijska Arabija snosi odgovornost za svako neuspješno presretanje’, poručili su.
BBC pak podsjeća da je američki predsjednik Donald Trump izjavio u subotu da Sjedinjene Američke Države razmatraju pridruživanje saudijskim napadima na hutiste. Sukob se tako dodatno povezuje sa širim ratom protiv Irana, koji su SAD i Izrael pokrenuli u veljači.
‘Upravo smo saznali za najnoviji napad, pa ćemo donijeti odluku. Reagiramo vrlo brzo’, rekao je Trump. Ipak, sada se čini malo vjerojatnim da će do toga doći prije važnih američkih međuizbora, koji se održavaju sljedećeg mjeseca.
Inače, hutisti su važan strateški partner Irana i dio takozvane 'osovine otpora', mreže regionalnih skupina koje Teheran podupire u suprotstavljanju Izraelu i američkom utjecaju na Bliskom istoku.
Saudijska Arabija posljednjih je tjedana pojačala vojno djelovanje u Jemenu, izvodeći napade na hutiste i podupirući protuofenzivu jemenskih vladinih snaga. Hutisti su prošlog mjeseca zauzeli strateško područje uz obalu Crvenog mora.
Važnu ulogu u sukobu ima i pomorski promet. Ruta kroz Crveno more postala je još važnija jer Hormuški tjesnac, s druge strane Perzijskog zaljeva, još nije u potpunosti ponovno otvoren nakon što SAD i Iran nisu uspjeli postići dogovor o završetku rata. Napadi hutista na brodove u Crvenom moru predstavljaju dodatni način pritiska na protivnike. Poremećaji pomorskog prometa uzrokuju štetu svjetskom gospodarstvu, što Teheranu može poslužiti kao sredstvo pritiska u pregovorima, sažima BBC.