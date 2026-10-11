VIDEO Novi udar na zračnu luku u Rijadu, šire se prve snimke

Istovremeno, jemenski hutisti preuzeli su odgovornost za napade počinjene u subotu. U priopćenju su naveli da su izveli 'ciljane' napade na međunarodnu zračnu luku Kralj Khalid u Rijadu, prenosi BBC, a potom se dogodio novi udar

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom objavila je da je međunarodna zračna luka u Rijadu opet napadnuta. Prema riječima general-bojnika Turkija al-Malikija, službenog glasnogovornika koalicije, nepoznati projektil pogodio je putnički terminal broj 4 i izazvao požar koji su nadležne službe pokušavale staviti pod kontrolu U odvojenom priopćenju al-Maliki je rekao da je protuzračna obrana presrela krstareću raketu u blizini zračne luke, prenosi BBC.

Kako smo prenijeli ranije, jemenski hutisti u nedjelju su upozorili zrakoplovne kompanije, putnike i zaposlenike zračnih luka da izbjegavaju saudijske zračne luke i zračni prostor. Upozorenje je uslijedilo dan nakon napada na međunarodnu zračnu luku u Rijadu u kojem je, prema ranijim izvješćima saudijskih vlasti, poginulo 12 ljudi, a više od 300 ih je ranjeno. Naknadno su jemenski hutisti preuzeli odgovornost za te subotnje napade. U priopćenju su naveli da su izveli 'ciljane' napade na međunarodnu zračnu luku Kralj Khalid u Rijadu, prenosi BBC.

Footage shows a plume of smoke rising from the Terminal 4 at King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia, following the Houthi ballistic missile impact. However, unlike what many people are claiming, the airport was completely closed today, meaning there are likely zero casualties. — MoloMonitor 🇮🇹 (@MoloWarMonitor) October 11, 2026

‘Ponovno upozoravamo sve zrakoplovne kompanije, stručnjake, zaposlenike, radnike i putnike da ne koriste saudijske zračne luke i zračni prostor jer su izloženi napadima i postali su poprište operacija naših snaga, uz iznimku zračnih luka u svetim gradovima Meki i Medini’, objavili su hutisti na društvenoj mreži X. ‘Pozivamo sve da naša upozorenja shvate ozbiljno, a Saudijska Arabija snosi odgovornost za svako neuspješno presretanje’, poručili su.

ALERTE - 12 morts, dont un pilote, et 309 blessés dans une attaque de missile des rebelles houthis du Yémen contre l’aéroport de la capitale saoudienne Ryad. L’ampleur et la fréquence des attaques visant Ryad ces derniers jours sont sans précédent depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 10, 2026

BBC pak podsjeća da je američki predsjednik Donald Trump izjavio u subotu da Sjedinjene Američke Države razmatraju pridruživanje saudijskim napadima na hutiste. Sukob se tako dodatno povezuje sa širim ratom protiv Irana, koji su SAD i Izrael pokrenuli u veljači. ‘Upravo smo saznali za najnoviji napad, pa ćemo donijeti odluku. Reagiramo vrlo brzo’, rekao je Trump. Ipak, sada se čini malo vjerojatnim da će do toga doći prije važnih američkih međuizbora, koji se održavaju sljedećeg mjeseca.

Yemen’s Houthis have again attacked Passenger Hall No. 4 at King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia, sparking a fire. The second strike came less than 24 hours after a devastating Houthi missile attack on Saturday at the same complex, which houses domestic terminals 3 and 4. Saturday’s attack killed 12 people and injured 309, the deadliest strike on Saudi soil in more than a decade. https://t.co/TFas7h2bGE — Visegrád 24 (@visegrad24) October 11, 2026