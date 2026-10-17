VIDEO Kaos i na ulicama Bruxellesa: 'Ovo više nije običan prosvjed'

Belgijski studenti su pojasnili da prosvjeduju protiv sve većih troškova obrazovanja i reformi i kako strahuju da će troškovi i reforme učiniti visoko obrazovanje manje dostupnim. Prosvjednici su se okupili u središtu Bruxellesa . Mnogi među njima nosili su maske i uzvikivali antifašističke parole . Očevici su Reutersu rekli da je policija upotrijebila suzavac i vodene topove , dok je dio prosvjednika prevrnuo automobil.

Belgijski ministar unutarnjih poslova Bernard Quintin poručio je u objavi na platformi X da "ono što se događa u Bruxellesu više nije običan prosvjed" te da će se "upotrijebiti sva potrebna sredstva kako bi se uspostavio red i da bi se suprotstavilo izgrednicima".

Demonstracije su održane i u Liègeu, gradu na istoku zemlje. Ondje su studenti ranije ovog mjeseca prosvjedovali zbog stanja u obrazovnom sustavu na francuskom jeziku, kao razloge navevši sve veće troškove obrazovanja i poteškoće u pristupu nastavnim materijalima.

Nemiri u Francuskoj započeli su prošlog mjeseca kao prosvjedi zbog financiranja obrazovanja i uvjeta u školama, no ubrzo su prerasli u širi pokret usmjeren na pitanja nejednakosti, javne potrošnje i životnog standarda.