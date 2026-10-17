Koprivnica na nogama zbog farme pilića: 'Ne želimo žrtvovati ni metar Hrvatske'

Na prosvjedu 'Ni Podravini nije ravno – Sjever protiv megafarmi', održanom u subotu u Koprivnici, aktivisti i građani zatražili su obustavu probnog rada farme Veliki Pažut, preispitivanje okolišnih dozvola i zaustavljanje planiranih megafarmi i klaonica diljem Hrvatske

Prosvjed je održan u organizaciji udruga Prijatelji životinja, Zelena akcija i Šinterice dobra srca, uz podršku 160 organizacija civilnog društva, a prosvjednici su od Kampusa krenuli prema gradskom parku, gdje su upozorili na moguće posljedice intenzivne peradarske proizvodnje za okoliš, zdravlje ljudi i domaću poljoprivredu. Posebnu pozornost posvetili su farmi Veliki Pažut na području UNESCO-ova rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, u blizini zaštićenih područja mreže Natura 2000.

Prosvjed protiv farme Veliki Pažut Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

'Drava se ne trži' Inicijativa "Drava se ne trži” upozorila je na nedostatke studije utjecaja na okoliš, na koju je podnijela 47 primjedbi, te otežan pristup dokumentaciji. Upozorila je i na neugodne mirise tijekom probnog rada farme te sumnje u nepravilno zbrinjavanje peradarskog gnoja. Ornitolog Darko Podravec istaknuo je da su se na Velikom Pažutu ove godine gnijezdila tri para rijetke male čigre, od desetak parova koliko ih se procjenjuje u Hrvatskoj, upozorivši na ugroženost zaštićenih vrsta. Kristina Stanko iz inicijative Apatija upozorila je na planiranu gradnju farme kod Ludbrega, kapaciteta većeg od tri milijuna pilića godišnje, kojoj se peticijom usprotivilo gotovo 3000 građana. "Nećemo više dozvoliti da se odluke koje izravno utječu na naše živote donose bez nas”, poručila je. Damir Rosini iz inicijative "Sunjani ne žele biti smuljani” upozorio je na potrošnju vode iz rijeka i ugrožavanje domaćeg peradarstva, a predsjednik Prijatelja životinja Luka Oman kritizirao izostanak reakcije institucija. Ne želimo žrtvovati ni jedan metar Hrvatske, poručio je Oman.

Zahtjevi za obustavu rada farme Organizatori prosvjeda zatražili su hitnu obustavu probnog rada farme Veliki Pažut, zaustavljanje izdavanja daljnjih dozvola i stratešku procjenu kumulativnog utjecaja planiranih zahvata na okoliš, zdravlje i gospodarstvo. Traže i reviziju pozitivnih okolišnih rješenja te odluka o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, kao i proglašenje takvih industrijskih projekata neprihvatljivima. Glazbenik Darko Rundek, koji je izveo dvije pjesme, poručio je da institucije moraju služiti građanima, a ne obrnuto. Ocijenio je da, ako im građani ne mogu vjerovati, treba postaviti druge predstavnike. "Oni su zamjenjivi, mi nismo“, izjavio je novinarima.

Prosvjed protiv farme Veliki Pažut Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL







+5 Prosvjed protiv farme Veliki Pažut Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL