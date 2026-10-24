VIDEO I Madrid ponovno na nogama: Sve veći troškovi nisu jedini problem

Nekoliko tisuća prosvjednika marširalo je u subotu u podne središtem Madrida zalažući se za sigurnost javnih mirovina, mjesec dana prije parlamentarnih izbora, dok ljevica optužuje desnicu da želi utrti put djelomičnoj privatizaciji sustava

"Zajamčene mirovine", "Zaštitite ih", pisalo je na transparentima koje su držali neki od 25.000 prosvjednika, prema podacima koje je madridska lokalna vlast dostavila agenciji AFP.

Juan Fernández (38), javni službenik u Sevilli, rekao je da živi "u neizvjesnosti" oko svoje buduće mirovine i protivi se reformi sustava koja bi otvorila vrata privatizaciji, s "dobicima i gubicima". "Mirovine moraju biti nedodirljive!" dodala je Pilar, 64-godišnjakinja pred mirovinu. Žali se na "opću tendenciju privatizacije".

🇪🇸 | Miles de personas se manifiestan en Madrid, España, por el derecho a pensiones dignas. https://t.co/na0uiG7BXo — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 24, 2026

Također je pozdravila činjenicu da je "stambeno pitanje izazvalo snažnu mobilizaciju" posljednjih tjedana, posebno među mladima, koji su se "probudili", rekla je, a onda pozvala na "obranu svih javnih usluga", poput "obrazovanja i zdravstva". U ponedjeljak je vođa desničarske oporbe Alberto Núñez Feijóo ustvrdio da će njegova Narodna stranka (PP) povećati mirovine u skladu sa zakonom ako pobijedi na prijevremenim parlamentarnim izborima 29. studenog.