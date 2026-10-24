NOVI PROSVJED

VIDEO I Madrid ponovno na nogama: Sve veći troškovi nisu jedini problem

I.H./Hina

24.10.2026 u 15:59

Traju prosvjedi u Madridu
Traju prosvjedi u Madridu Izvor: EPA / Autor: SERGIO PEREZ
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Nekoliko tisuća prosvjednika marširalo je u subotu u podne središtem Madrida zalažući se za sigurnost javnih mirovina, mjesec dana prije parlamentarnih izbora, dok ljevica optužuje desnicu da želi utrti put djelomičnoj privatizaciji sustava

"Zajamčene mirovine", "Zaštitite ih", pisalo je na transparentima koje su držali neki od 25.000 prosvjednika, prema podacima koje je madridska lokalna vlast dostavila agenciji AFP.

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Juan Fernández (38), javni službenik u Sevilli, rekao je da živi "u neizvjesnosti" oko svoje buduće mirovine i protivi se reformi sustava koja bi otvorila vrata privatizaciji, s "dobicima i gubicima".

"Mirovine moraju biti nedodirljive!" dodala je Pilar, 64-godišnjakinja pred mirovinu. Žali se na "opću tendenciju privatizacije".

Također je pozdravila činjenicu da je "stambeno pitanje izazvalo snažnu mobilizaciju" posljednjih tjedana, posebno među mladima, koji su se "probudili", rekla je, a onda pozvala na "obranu svih javnih usluga", poput "obrazovanja i zdravstva".

U ponedjeljak je vođa desničarske oporbe Alberto Núñez Feijóo ustvrdio da će njegova Narodna stranka (PP) povećati mirovine u skladu sa zakonom ako pobijedi na prijevremenim parlamentarnim izborima 29. studenog.

Traju prosvjedi i vezani uz stambeno pitanje
Traju prosvjedi i vezani uz stambeno pitanje Izvor: EPA / Autor: SERGIO PEREZ

Odgovorio je time na optužbe vlade premijera Pedra Sáncheza iz Socijalističke radničke stranke (PSOE), koja optužuje PP da želi reformirati mirovinski sustav osporavanjem trenutačnog mehanizma indeksiranja mirovina prema inflaciji, koji je na snazi ​​od 1. siječnja 2022.

Krajem 2021. PP je glasao protiv ovog zakona, kritizirajući njegov trošak za javne financije.

U Španjolskoj je prosječna mirovina u rujnu iznosila 1.576 eura mjesečno, prema podacima ministarstva socijalne sigurnosti.

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