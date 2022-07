[VIDEO/FOTO] Zapovjednik HRZ-a o nenajavljenom probijanju zvučnog zida: Odgovornost je moja, ministar i načelnik Stožera nemaju veze s tim

Zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva general Michael Križanec izrazio je žaljenje te se ispričao stanovnicima Zagreba i okolice što probijanje zvučnog zida MiG-a 21, koje je u subotu uznemirilo građane, nije bilo najavljeno

'Pokušali smo najaviti kroz sustav, međutim došlo je do određenog propusta i najava nije otišla na vrijeme. Ispričavam se svima, ali molim za razumijevanje, velike su vrućine, puno se radi... Moram reći da ministar obrane i načelnik Glavnog stožera nemaju apsolutno nikakve veze s ovim, odgovornost staje na meni. Moji podređeni su napravili propust i odgovornost je apsolutno moja, tako da nema potrebe politizirati ovaj događaj i molim sve medije da tako to i prenesu', rekao je Križanec.

'Ja to razumijem, nema drugih vijesti osim vrlo gustog prometa na autocestama i cijena goriva', rekao je Križanec i ponovio kako u svakom slučaju odogovornost staje na njemu. Na pitanje je li se čuo s ministrom, rekao je kako ministar može razgovarati s njegovim nadređenim, načelnikom Glavnog stožera Robertom Hranjem, te da on uvijek stoji na raspolaganju. Za sankcije je rekao kako ne zna kakve bi mogle biti te je još jednom naglasio kako je on odgovoran, iako su propust napravili njegovi podređeni jer da je on uvijek odgovoran za propuste svojih podređenih.