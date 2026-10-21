Vatikan objavio nove informacije o zdravlju pape Lava: Stigli rezultati ključnih pretraga

Kako je priopćio vatikanski tiskovni ured, završene su histološke i molekularne analize tkiva uklonjenog tijekom operacije 13. listopada. 'Rezultati su potvrdili da je riječ o adenokarcinomu pluća i da je bolest bila lokalizirana. Naknadna onkološka procjena potvrdila je da daljnje liječenje nije potrebno', naveli su papin liječnik Luigi Carbone i kirurg Stefano Margaritora.

Sedamdesetjednogodišnji papa operiran je u rimskoj bolnici Gemelli, gdje su mu liječnici uklonili donji režanj desnog plućnog krila. Zahvat je trajao oko 90 minuta i prošao je bez komplikacija. Papa je iz bolnice otpušten u subotu, 17. listopada, nakon čega se vratio u Vatikan i postupno počeo preuzimati svoje dužnosti.

U srijedu se prvi put nakon operacije pojavio na redovnoj općoj audijenciji na Trgu svetog Petra. Vjernike je pozdravljao iz papamobila, a zatim im se obratio. Lav XIV. trebao bi od 6. do 17. studenoga posjetiti Peru, Urugvaj i Argentinu. Njegov kirurg ranije je izjavio da s medicinskog stajališta ne vidi prepreke za planirano putovanje, no konačna odluka o programu još nije objavljena.