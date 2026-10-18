redoviti angelus

FOTO Papa Lav prvi put pred vjernicima nakon operacije: Njegove riječi odjeknule Vatikanom

M.Či./Hina

18.10.2026 u 13:09

Papa Lav XIV
Papa Lav XIV Izvor: EPA / Autor: ANGELO CARCONI
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Papa Lav obratio se u nedjelju mnoštvu okupljenom na Trgu svetog Petra u prvome javnom nastupu nakon operacije raka pluća kojoj je podvrgnut prije pet dana

Poglavar Katoličke Crkve hodočasnicima se s prozora Apostolske palače u Vatikanu obratio smiješeći se, snažnim i jasnim glasom.

Sveti Otac u utorak je podvrgnut operativnom zahvatu u kojemu mu je uklonjen donji režanj desnoga plućnog krila, što je potaknulo nagađanja o tomu na koji bi način bolest mogla utjecati na njegov pontifikat koji zasad traje 17 mjeseci.

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U nedjelju je Lav samostalno došao do prozora palače i, kao i obično, održao svoj redoviti tjedni podnevni Angelus. Zahvalio je ljudima iz cijelog svijeta na molitvama te najavio da će se postupno vraćati svim svojim dužnostima na čelu Crkve, koju čini 1,4 milijarde vjernika.

"Nakon što sam prebrodio ovu osjetljivu fazu... sada ću postupno nastaviti sa svojim aktivnostima, uvijek uz Božju pomoć i uz vaše molitve", rekao je papa Lav.

Istodobno je pozvao hodočasnike koji su ga iščekivali da odbace sebične ambicije i "beskompromisno" služe Bogu.

Papa Lav XIV
  • Papa Lav XIV
  • Papa Lav XIV
Papa Lav XIV obratio se vjernicima nakon operacije Izvor: EPA / Autor: ANGELO CARCONI

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