FOTO Papa Lav prvi put pred vjernicima nakon operacije: Njegove riječi odjeknule Vatikanom

Sveti Otac u utorak je podvrgnut operativnom zahvatu u kojemu mu je uklonjen donji režanj desnoga plućnog krila , što je potaknulo nagađanja o tomu na koji bi način bolest mogla utjecati na njegov pontifikat koji zasad traje 17 mjeseci.

Poglavar Katoličke Crkve hodočasnicima se s prozora Apostolske palače u Vatikanu obratio smiješeći se, snažnim i jasnim glasom.

U nedjelju je Lav samostalno došao do prozora palače i, kao i obično, održao svoj redoviti tjedni podnevni Angelus. Zahvalio je ljudima iz cijelog svijeta na molitvama te najavio da će se postupno vraćati svim svojim dužnostima na čelu Crkve, koju čini 1,4 milijarde vjernika.

"Nakon što sam prebrodio ovu osjetljivu fazu... sada ću postupno nastaviti sa svojim aktivnostima, uvijek uz Božju pomoć i uz vaše molitve", rekao je papa Lav.

Istodobno je pozvao hodočasnike koji su ga iščekivali da odbace sebične ambicije i "beskompromisno" služe Bogu.