Papa nastavlja s mirovnim naporima nakon operacije: Nakon Putina razgovarao i sa Zelenskim

"Papa je izrazio nadu da će suradnja obiju strana omogućiti dostavu hrane i medicinske pomoći, kao i dobrovoljnu i sigurnu evakuaciju civilnog stanovništva", navodi se u priopćenju Vatikana.

Stanovnici ukrajinskog grada , koji je od veljače 2022. pod okupacijom ruskih snaga, izvijestili su o sve težoj krizi s hranom.

Papa, koji se oporavlja od operacije raka pluća, u petak je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i zamolio ga da dogovori prekid vatre kako bi se omogućio ulazak pomoći u Oleški.

Kremlj je nakon toga priopćio da je Putin pristao surađivati ​​s Papom na organizaciji opskrbe za taj grad, no nije spomenuo prekid vatre.

Papa, koji je na tu dužnost stupio u svibnju 2025., sastao se sa Zelenskim nekoliko puta.

Posljednji put susreli su se u prosincu u papinskoj rezidenciji u Castel Gandolfu u Italiji, nakon čega je Papa pozvao europske čelnike na zajednički pristup u pregovorima o miru između Rusije i Ukrajine.