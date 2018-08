Uzrok smrti Mattea Ružića je kombinacija astme i srčane mane. Kujundžić: Nitko na svijetu nije mu mogao pomoći

Matteo Ružić preminuo je od napada astme u kombinaciji sa srčanom manom, odnosno manom krvožilnog sustava, pokazala je obdukcija koju su napravili stručnjaci Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku

'Matteo je preminuo zbog asmatskog bronhitisa i neprepoznate srčane mane, točnije mane krvnih žila koji su zajedno doveli do nagle smrti koja je i konstatirana po mrtvozorniku koji je uputio tijelo na obdukciju', izjavila je doktorica Vedrana Petrovečki sa Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Dubravko Ružić, otac preminulog Mattea, izjavio je u nedjelju kako još uvijek ne zna što se točno dogodilo njegovom sinu

'Ja još danas ne znam što je s mojim djetetom. Ne mogu kriviti nikoga, ne krivim niti policiju, niti hitnu, to su ljudi koji rade svoj posao. Ali cijeli ovaj sustav ne valja, to je katastrofa. Ne samo zbog mog djeteta, nego da se više nikome tako banalne situacije ne dogode. Živimo u 21. stoljeću, da se takve banalne stvari fogađaju, da se čuvaju fotelje ili bilo što, da se za ono najsovnije nema, to je žalosno', rekao je Ružić.