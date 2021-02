Uzbuna u Nizozemskoj: Zbog najavljene mećave i jakog vjetra otkazani vlakovi, zatvoreni kanali, centri za testiranje na koronu...

Nizozemska bi trebala ući u još veće zatvaranje i to zbog prognoze za nedjelju koja najavljuje jaki snijeg i vjetar, što je prva takva meterološka uzbuna u posljednjih devet godina.

Vlada je u subotu je zamolila građane da ostanu doma jer su meteorolozi izdali "crveno upozorenje" za cijelu zemlju zbog vjetra koji će puhati do 90 kilometara na sat i do 20 centimetara snijega koji bi mogli dovesti do opasnih snježnih nanosa na cestama i ograničene vidljivosti.