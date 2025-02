Usvojene nove porezne stope poreza na dohodak u Zagrebu, odbijeni amandmani oporbe

Na ovakav prijedlog klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a podnio je za amandman kojim tražio smanjenje niže porezne stope s 23 na 20 posto, a to amandmanom traži i Klub Plavoga grada i neovisnih Fortuna i Rusak, ali i smanjenje više stope s 33 na 31 posto. Njihovi amandmani nisu usvojeni.

Financijski neodrživo dodatno smanjenje

Obrazlažući odluku Daniela Juroš Pečnik, pročelnica za financije, navela je da bi dodatno smanjenje stopa poreza, kako su tražili pojedini klubovi zastupnika, ne bi bilo održivo jer bi dovelo u pitanje financiranje ključnih javnih usluga i financiranje investicijskih projekata.

Grad unatoč smanjenju prihoda uspijeva zadržati visoku razinu usluga, a i uvodi nove poput besplatnog prijevoza za mlađe od 18 godina.Daljnje snižavanje stopa ugrozilo bi visinu cijena kako javnih tako i komunalnih usluga tako bi osobe s nižim primanjima, koje sada ne plaćaju porez na dohodak, plaćale a snosile bi i cijene viših komunalnih usluga', kazala je Juroš Pečnik.

Mario Župan ispred Kluba HDZ-a kazao je da se smanjenjem postotka se povećaju plaću građanima.

'Oni s plaćama od 1200 do 1500 eura bi dobili od 23 do 49 eura mjesečno više. Poklonite nekom od 300 do 600 eura godišnje. To uopće ne bi utjecalo na gradske financije jer se očekuje novi rast plaća', ustvrdio je Župan.