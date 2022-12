Ustavni suci moraju spasiti kredibilitet izbora. Hoće li uskoro ukinuti Zakon o izbornim jedinicama?

Ustavni suci moraju spasiti kredibilitet izbora i Ustavnog suda, piše u subotu Večernji list, navodeći da iz vladajuće koalicije tek ovih dana dolaze naznake da se konačno pristupilo traženju modela koji bi trebao vratiti povjerenje u izborni sustav

Ovakav pristup proteklih je mjeseci zagovaralo više ustavnopravnih stručnjaka i politologa, procjenjujući da bi jedino to, nakon punih 12 godina ignoriranja upozorenja o potencijalnoj neustavnosti parlamentarnih izbora, natjeralo Sabor da utvrdi model koji će u najvećoj mjeri jamčiti da glas svakog birača vrijedi jednako, bez obzira na to gdje se nalazi kutija u koju ubacuje glasački listić.

On je nedavno rekao da će Ustavni sud odluku donijeti do kraja godine, pri čemu je otvoreno najavio kako će poruka biti da se parlamentarni izbori ne mogu održati po važećem Zakonu o izbornim jedinicama, i to zato što “Ustavni sud to ne može dopustiti zbog svog kredibiliteta”.

A taj je kredibilitet već dobrano načela činjenica da je prethodno izvješće Sabor ignorirao više od desetljeća, a da je Ustavni sud, što je krajnje neobično za instituciju tog ranga, to smjerno otrpio, i ne pomišljajući na mogućnost da zakonodavca potakne na akciju drugim instrumentima koje ima na raspolaganju.

Kraj godine vrlo je blizu, no sjednica Ustavnog suda na ovu temu još nije zakazana pa je pitanje hoće li se on doista oglasiti u roku koji je Šeparović naznačio.

Neslužbeno se može čuti kako rasprava o konačnoj izreci, i još više o njezinu obrazloženju, još uvijek traje, a s obzirom na kompleksnost zadatka koji je pred Ustavnim sudom, na ovom roku ne bi ni trebalo previše inzistirati.

To hoće li se Ustavni sud oglasiti deset ili 20 rana prije ili poslije manje je bitno od toga da ustavni suci ovoga puta doista osiguraju donošenje zakona koji će jamčiti vjerodostojnost izbornog sustava, piše novinarka Večernjeg lista Iva Boban Valečić.