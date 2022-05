[DOKUMENT] Plenković: Hrvatska više nema makroekonomskih neravnoteža, sve što smo napravili Europska komisija je potvrdila

Hrvatska više nema makroekonomskih neravnoteža, objavila je u ponedjeljak Europska komisija, a premijer Andrej Plenković tim je povodom sazvao press konferenciju

do 30. lipnja

Govorio je i o ocjeni makroekonomskih ravnoteža, podsjetivši da smo 2019. izašli iz prekomjernih makroekonomskih neravnoteža. 'EK ima niz pokazatelja, a mi ćemo kroz slajd pokazati zašto se to dogodilo. Bilježimo porast izvoza roba i usluga, imamo smanjivanje javnog duga u BDP-u, treći primjer je tržište rada i broj osiguranika te se dižemo po broju osiguranika, stopi zaposlenosti i smanjujemo razmak prosjeka između EU-a i Hrvatske, prosječne plaće su rasle, a rasla je i minimalna neto plaća', pobrojao je Plenković .

'Za ovo treba vremena, kredibiliteta i reformi', rekao je Plenković. 'Svemu što radimo je pridonijela i naša strategija uvođenja eura. Zbog toga i svih ovih podataka imamo ovakvu ocjenu EK danas', poručuje premijer.

'Nadomak smo izvješća EK o konvergenciji i to je zadnje koje nam treba prije ulaska u eurozonu. Idemo prema dobrom izvješću i onda slijede odluke na razini Eurogrupe', kazao je Plenković.

Upitan je li vrijeme za uvođenje eura s obzirom na države koje su ostale u neravnoteži, Plenković je rekao: 'To je naša obaveza iz Ugovora o pristupanju. Hrvatska je rekla da će usvojiti euro kada se usvoje uvjeti. Na tome smo radili godinama i sustavno. Smatramo da će za međunarodni kredibilitet Hrvatske uvođenje eura biti plus. Poboljšat ćemo investicijski rejting i imati manje kamate za zaduživanje države, a to znači i manje kamate za gospodarstvo i građane.'

Na pitanje o mogućem novom uvođenju paketa za građane, Plenković je kazao: 'Dobro smo reagirali, vidimo da će sutra malo narasti super, a pasti dizel. Vidjet ćemo što možemo napraviti oko cijene naftnih derivata i subvencija za struju. Učinit ćemo dalje iskorake kako bi se smanjio udar na standard građana. Vlada analizira, osluškujemo i kada budemo spremni i kada ocijenimo da je vrijeme, onda ćemo reagirati.'