Uskoro sastanak Trumpa i Zelenskog?

Zelenski predviđa da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao zatražiti da Ukrajina drastično smanji svoje oružane snage, na petinu sadašnjeg kapaciteta, ali da Ukrajina neće na to pristati.

"To je ono što on želi. Nećemo dozvoliti da se to dogodi", rekao je Zelenski.

U Davosu je istaknuo da Europa mora od sebe napraviti snažnog globalnog igrača koji će moći zajamčiti mir i sigurnost za sebe i ostale. Smatra da Europa ima nezamjetan utjecaj na Washington zato što SAD doprinos svojih saveznika zajedničkoj sigurnosti vidi kao nedostatan.

"Brine li se itko u SAD-u da bi ih Europa jednog dana mogla napustiti i prestati biti njihov saveznik? Odgovor je 'ne'", rekao je Zelenski.

On je pozvao Europu na "jedinstvo" u smislu obrane i sigurnosti.

"Trebamo jedinstvenu europsku sigurnosnu i obrambenu politiku", kazao je.

Dodao je da se "Europa mora znati sama braniti" i ne biti više ovisna o SAD-u.

U govoru je rekao i da se pita koje su Trumpove namjere oko potpore NATO-u.

"Hoće li predsjednik Trump obratiti pažnju na Europu? Smatra li Trump NATO potrebnim? Hoće li poštovati europske institucije?", upitao je Zelenski, istovremeno nazivajući SAD "neophodnim saveznikom".