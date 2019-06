Uplašio vas je morski pas kod Makarske? Pazite što kaže stručnjak: Nisu morski psi beštije, već - ljudi!

'Morski psi nemaju putovnicu ili ograničenja, pa je logično da se pojavljuju i u Jadranu, no oni su nekoliko tisuća puta ugroženiji u odnosu na nas. Ljudi su prave beštije', kaže za tportal dr. sc. Vladimir Onofri, viši znanstveni suradnik Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku i ronilac s gotovo polustoljetnim stažem te autor nekih od najfascinantnijih snimaka podmorja južnog dijela Jadrana

Komentirajući snimku nastalu ovog vikenda ispred Makarske, na kojoj je turist uhvatio morskog psa oko čije se vrste stručnjaci zasad ne uspijevaju složiti - no najvjerojatnije se radi o 'kučku', odnosno vrsti mako - Onofri kaže da ne postoji opravdana bojazan za ljude. U posljednjih četiri stotina godina zabilježeno je tek devet napada makoa na ljude, često i greškom, no dakako da se i dalje radi o opasnoj sorti koju je uvijek najbolje ne susresti. Kao i većinu drugih morskih pasa.

'U skoro pedeset godina ronilačkog staža vidio sam svašta, ali psa nikada. Znam da je poslije rata bio jedan napad na krivolovca na ulazu u južni Jadran, a ukupno ih je u cijeloj povijesti na ovom području bilo najviše desetak. Ranije su znali zalutati u naše more prateći velike brodove koji su odbacivali hranu, no danas je to rjeđe jer čak i ukoliko se baci nešto s nekog većeg kruzera, radi se o smrvljenoj materiji', objašnjava Onofri.