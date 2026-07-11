Ultra Europe festival: 50 intervencija hitne, prikupljeno 50 tona otpada

"Od toga broja je dvoje završilo na Hitnom kirurškom prijemu zbog padova, a dvije osobe na Interni prijem radi povećane konzumacije alkohola i stimulansa . Imali smo i 12 intoksikacija od čega su dvije osobe prevezene u bolnicu na daljnju obradu. Ostalo su bila razna bolna stanja, slabosti i umori, povećana razina glukoze, bilo je i hipoglikemije, kao i jedan astmatski napad", kazala je medijima Jelena Aranza, liječnica splitske Hitne.

D​jelatnici Hitne medicinske pomoći su tijekom održavanja prve noći Ultra festivala imali 50 intervencija od čega su četvero pacijenata prevezli na daljnju obradu u KBC Split.

Dodala je kako je broj pacijenata očekivan prema prijašnjim godinama kada su tijekom svake večeri imali po 40-50 intervencija. Dodala je kako su djelatnici Hitne medicinske pomoći navikli na te situacije s obzirom da je već 12-ta godina da su na terenu gdje osiguravaju zdravstvenu uslugu posjetiteljima festivala.

S​plitski vatrogasci su tijekom Ultre imali raspoređeno 18 vatrogasaca sa šest vozila i, kako se doznaje u Vatrogasno-operativnom centru, nisu imali posla prve večeri Ultre.

​Prvi dan Ultre prošao je bez incidenata i kaznenih djela, potvrdio je to voditelj poslova prevencije splitske policije Paško Ugrina koji je rekao da nisu ni zabilježili ozljeđivanja osoba niti ozbiljna narušavanja javnog reda i mira. U svim su segmentima zabilježili povoljno stanje sigurnosti.

"U široj zoni okupljanja kao i na širem području grada bilo je bez posebnih događanja, ni tu nismo zabilježili teža kaznena djela baš kao ni u prometu. Najveći broj naših aktivnosti koje smo provodili bio je usmjeren na suzbijanje zlouporabe opojnih droga kao i na prevenciju. Nije nam prijavljeno niti jedno imovinsko kazneno djelo", kazao je Ugrina.