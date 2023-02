Ukrajinski veleposlanik s utemeljiteljima HDZ-a 'Dr. Franjo Tuđman': 'Uvijek pobjeđuje onaj tko brani svoju kuću'

Puna podrška ukrajinskom narodu "do pobjede", poslana je u petak sa sjednice Nacionalnog odbora Zajednice utemeljitelja HDZ-a "dr. Franjo Tuđman" na godišnjicu napada Rusije na tu zemlju, a istaknuta je i sposobnost HDZ-a predvođenog Andrejom Plenkovićem da kvalitetno vodi Hrvatsku

"Ukrajinci se godinu dana bore za svoju slobodu, a đavao je planirao osvojiti je u 96 sati. Ali, uvijek pobjeđuje onaj tko brani svoju kuću, tko se bori za svoju obitelj", poručio je.

Jandroković: Čvrsto stojimo uz ukrajinski narod

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković naglasio je da Hrvatska čvrsto stoji uz ukrajinski narod "do konačne pobjede".

"Nije mi jasno kako bilo tko u Hrvatskoj može imati dilemu na kojoj strani povijesti će danas biti", rekao je istaknuvši da je rat u Ukrajini borba za budućnost ne samo te zemlje, nego i vrijednosti na kojima počiva demokratski, civilizirani svijet.

Govoreći o stranci, naglasio je da je pod vodstvom HDZ-a Hrvatska od osamostaljenja ostvarila sve strateške ciljeve te ustvrdio da ni danas ne postoji druga politička opcije koja se može uhvatiti u koštac "s onim što je pred nama".

Prozvao je pritom oporbu rekavši da je ono što se događalo tijekom jučerašnje rasprave u Saboru, o povjerenju premijeru Plenkoviću, pokazalo kako bi Hrvatska izgledala da danas nije HDZ na njezinom čelu.

"Jedna nevjerojatna netrpeljivost, nevjerojatna lakoća izgovaranja najtežih uvreda, difamacija, festival zluradosti i uvreda, a sve bez ikakve konstruktivne potpore u tome, bez ikakvog plana što bi ta druga strana učinila da dođe za kormilo Hrvatske", rekao je.

Kada se glasovalo o sudjelovanju Hrvatske u misiji vojne pomoći EU Ukrajini pokazalo se, upozorio je, da Hrvatska može biti i drugačija od politike koju vodi HDZ.

"Slušajte poruke predsjednika Republike, pa to kombinirajte s ovim zastupnicima koji su bili protiv i više nećete imati Hrvatsku koja je čvrsto ukorijenjena u zapadnim vrijednostima demokracije, slobode, mira, nego je to onda neka Hrvatska koja će tražiti svoja savezništva s autoritarnim državama za koje ne znam da su kroz povijest nekome donijele nešto dobro", rekao je.

Plenković: HDZ je najsnažnija politička stranka u Hrvatskoj

Predsjednik HDZ-a i premijer Plenković rekao je da je HDZ najsnažnija politička stranka u demokratskoj Hrvatskoj koja je predvodila sve bitne strateške procese za domovinu u posljednje 33 godine (proglašenje samostalnosti, oslobađanje u vrijeme velikosrpske agresije, međunarodno priznanje, izgradnja institucija i tržišnog gospodarstva, članstvo u EU, NATO-u, schengenskom prostoru i europodručju).

"To je činjenica. Ona nam ne daje nikakvo pravo ekskluzivnosti na zajednička hrvatska postignuća, ali konstatira da je ipak na hrvatskoj političkoj sceni živa politička snaga koja je imala sposobnost, znanje i vodstvo da sve te procese odvede od početka do kraja", rekao je te pritom iskazao poštovanje utemeljiteljima stranke te prvom hrvatskom predsjedniku i prvom predsjedniku stranke Franji Tuđmanu.

Govoreći o Ukrajini ustvrdio je da se srž politike koju vodi Putin bazira na pretpostavci ruskog predsjednika da "ispravlja pogreške i slabosti ranijih ruskih lidera".

"Sjetite se naše situacije – pitanje identiteta – ima li neke razlike između Hrvata i Srba, ili je s aspekta nekih aktera u Srbiji sve to bilo jedno te isto. (…) Denacifikacija Ukrajine – zvuči li to poznato poput deustašizacije Hrvatske? Paralela je jasna svima vama. Dakle, identitet, niste Ukrajinci, nego Malorusi, i treba vas denacificirati – to su dva načina kako provesti ciljeve ispravljanja pogrešaka prethodnika, a to čini brutalnom vojnom silom i agresijom", rekao je.

Osvrnuo se i na, kako je rekao, neke aktere, u nekim zemljama, koji svako malo "provuku neki ruski narativ", među njima i u Hrvatskoj. "Imamo proruski narativ predsjednika Republike Milanovića, to je valjda jasno svakome… Radi li to slučajno, pogreškom, iz uvjerenja ili nagovoren – ne znam. Njemu šteti", rekao je.