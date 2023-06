Ukrajinci traže slabe točke ruske obrane, veliki obračun čeka nas - najesen!

Umirovljeni general i bivši zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske Slavko Barić pak smatra da će se u idućih mjesec do dva tek oblikovati buduća operacija, uvezivati snage i utvrditi potreba za angažmanom resursa, a kulminaciju vojnih aktivnosti možemo očekivati tek najesen.

I diverzantske upade na teritorij same Rusije, kao i angažman ukrajinskih dronova duboko u ruskom teritoriju, on smatra sastavnim dijelom ukrajinskih akcija - nastoji se, kaže Ogorec, na psihološki način djelovati protiv ruskih snaga, ali i samog stanovništva koje se želi demoralizirati i destabilizirati.

Obojica analitičara slažu se i da u ovom trenutku nije realno očekivati potpuno oslobađanje ukrajinskog teritorija, niti to Ukrajinci planiraju. To uključuje oslobađanje poluotoka Krima, za što neki zapadni analitičari tvrde da se nalazi u kratkoročnim planovima.

'No u ovom trenutku aktivnosti se ipak svode na oblikovanje buduće velike operacije - koju je pogrešno nazivati protuofenzivom, jer radi se o školskom primjeru ofenzive. Oni nastoje dobiti što više informacija o stanju borbene i tehničke spremnosti ruskih snaga, o njihovom rasporedu i slabim točkama kako bi potom formirali glavne pravce udara', smatra Barić.

'Kada zaista dođe do kulminacije borbenih aktivnosti, one će se odvijati po cijeloj crti bojišnice', dodaje Barić, a pitamo ga što su zapravo kratkoročni ukrajinski ciljevi.

'Oni su jasni: nanijeti što veće gubitke ruskim snagama i pomjeriti crtu na 15 do 30 kilometara unutar okupiranog područja. Tako bi stavili pod vatrenu liniju njihove glavne opskrbne i komunikacijske pravce i onemogućili dodatno naoružavanje. No treba imati u vidu to da su Rusi imali dovoljno vremena utvrditi svoje linije, pogotovo na jugu, te da je znatno teže probijati ovako postavljenu obranu', kaže Barić.

Problem na nebu

Obje zaraćene strane, dodaje, napravile su velik napredak u protuzračnoj obrani, napredovali su i njihovi kapaciteti korištenja dronova, no Ukrajina još uvijek ima problem na nebu, na kojemu Rusi i dalje imaju prevagu sa svojim borbenim zrakoplovstvom.

'U svakoj velikoj napadnoj operaciji nedostatak podrške iz zraka popriličan je hendikep, pa tako i u najavljenoj ukrajinskoj ofenzivi. Njega će biti teško nadoknaditi', zaključuje Barić.

Njegova prognoza jest: iduća dva mjeseca obje strane će analizirati stanje, pripremati se, utvrđivati snage i tražiti slabe točke protivnika. Velike borbene aktivnosti, uvjeren je, čekaju nas tek ove jeseni.