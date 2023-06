Ukrajina tvrdi da je rušenje Kahovka prouzročilo štetu od 1,2 milijarde eura

Rušenje brane 6. lipnja koju su nadzirale ruske snage izazvalo je poplave diljem južne Ukrajine i područja pod ruskom okupacijom regije Herson, usmrtivši više od 50 ljudi i uništivši kuće i obradivo zemljište.

Govoreći videovezom na sastanku ministara okoliša zemalja Europske unije, ukrajinski ministar okoliša Ruslan Strilets rekao je da je procjena štete u tijeku, ali da je rušenje brane najveća ekološka katastrofa od ruske invazije u veljači 2022.

"Postoje stvari koje nikada ne možemo obnoviti, a to su ekosustavi koji su se izlili u Crno more. To uključuje 20.000 životinja koje su vjerojatno uginule, uključujući endemske vrste koje su pronađene samo u južnoj Ukrajini", rekao je.