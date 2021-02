Uhlir o poslijeratnoj obnovi: Neke srušene kuće bile su naknadno prepravljane

U Pressingu N1 televizije gostovao je državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir. Kazao je da odluka o kandidaturi za gradonačelnika Zagreba nije donesena preko noći

“Parlamentarni izbori u Zagrebu bili su rezultat lošeg vodstva tadašnje gradske organizacije. Mene koji se bavim gradom i koji živim u centru, dopadne 7. izborna jedinica. Pogrešno kadroviranje. Bio sam nositelj 7. izborne jedinice umjesto prve. Sve se to promijenilo, promijenili smo stranačko vodstvo”, rekao je Uhlir za N1 i dodao da je HNS samostalno izašao na parlamentarne izbore za razliku od drugih stranaka.

No, HNS je stranka koja je gotovo nestala s političke scene pa se postavlja pitanje kako Uhlir može ostvariti povoljan rezultat.

je li on kandidat?

Komentirao je i zašto proces obnove nakon potresa sporo ide.

“Sam proces obnove, pripreme, izmjene propisa može se odvijati po kratkom ili redovnom postupku. Politika je odlučila po redovno postupku, dva čitanja zakona, a moglo se ići po hitnom postupku. U slučaju Gunje zakon smo donijeli u mjesec dana i u 13 mjeseci smo obnovili i sagradili 2000 kuća i 40 zgrada javne namjene. U slučaju Zagreba primijenio se drugi pristup kako bi se što više dionika uključilo u proces, kako bi se s oporbom i strukom što više dogovaralo”, rekao je Uhlir i dodao da nije zadovoljan trenutnim Zakonom o obnovi Zagreba te da se on zalaže za brzu i efikasnu obnovu.

Komentirao je i Damira Vanđelića koji je odbio biti kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba.

“Činio mi se kao prilično dobar kandidat, konkretan je. Drugi kandidati su slabi i usporedbi sa mnom i kolegom Vanđelića nemaju nikakvog iskustva i vrlo teško da netko tko ne zna kako upravljati velikim sustavom bi htio doći na čelo takvog sustava. Grad Zagreb je velik sustav”, istaknuo je Uhlir.

Poslijeratna obnova

Uhlir je od 1996. godine bio načelnik Odjela za javne radove, obnovu i graditeljstvo te je komentirao i poslijeratnu obnovu koje se posebno kritiziralo nakon potresa na Banovini.

“Pojavio se jedan nepotrebno balon iz pretjerane želje da se kritizira sve što država radi. U tom procesu je odrađen ogroman posao, 158.000 zgrada je obnovljeno. To je odrađeno s minornim problemima u obnovi, sa savršenom organizacijom. Uspostavili smo četiri razine nadziranja nad provedbom obnove. Ono na što se pokušalo aludirati sada je da su neke kuće koje su bile u poslijeratnoj obnovi stradale u ovom potresu. Prema onom što sam ja vidio, one u koje su upiralo u medijima su kuće koje su poslije obnove bile prepravljane i pregrađivane. Na to mi ne možemo utjecati”, naveo je Uhlir i dodao: