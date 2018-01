Učinilo vam se da je napokon stigla zima? Već sutra stiže nova promjena

Nakon što se veći dio kontinentalnih predjela jutros probudio s temperaturama ispod nule, ponegdje i s pokojim centimetrom bijelog pokrivača, pomislili smo da je zima napokon stigla. No iako padaline neće prestati, već sutra čekaju nas i po desetak stupnjeva više temperature

U utorak promjenjivo uz sunčana razdoblja. U unutrašnjosti povremene oborine na granici kiše i snijega, uglavnom u gorju, a na Jadranu mjestimice kiša, izraženija na sjevernom dijelu. Vjetar umjeren, poslijepodne i jak jugozapadni. Jutarnja temperatura od -5 do 0, na Jadranu 4 do 9, a najviša dnevna od 6 do 11, na Jadranu do 14 °C.