U Zagrebu u subotu cijepljeno 3.518 osoba, od kojih 2.692 prvom dozom

Nastavni zavod za javno zdravstvo (NZZJZ) „Dr. Andrija Štampar“ izvijestio je u nedjelju da je jučer na cjepilištima Grada Zagreba cijepljeno 3.518 osoba, od kojih 2.692 prvom dozom.

Cijepljenje protiv bolesti covid-19 provodit će u paviljonu broj 9 na Zagrebačkom Velesajmu tijekom cijeloga sljedećeg tjedna - 15. studenog (ponedjeljak) od 8 do 12 sati; 16. studenog (utorak) od 14,30 do 19 sati; 17. studenog (srijeda) od 8 do 12 sati; 18. studenog (četvrtak) od 14,30 do 19 sati; a od 8 do 12 sati cijepljenje će se provoditi 19. studenog (petak), 20. studenog (subota) i 21. studenog (nedjelja).

NZZJZ „Dr. Andrija Štampar podsjeća se da se cijepljenje protiv covida-19 provodi i na ostalim cjepilištima u Zagrebu: osam mjesta u Domovima zdravlja od 14 do 20 sati, čiji popis se može naći na poveznici https://www.zagreb.hr/en/novi-punktovi-za-cijepljenje-u-zagrebu/174703; zatim cjepilište HZJZ-a u Ulici Radoslava Cimermana 64a (Kajzerica, zgrada kod semafora u neposrednoj blizini Hipodroma), otvoren je za cijepljenje od 14 do 18 sati, a više informacija je na poveznici https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/cijepljenje-protiv-covid-19-u-zagrebu/