U Ukrajini se siromaštvo udeseterostručilo zbog rata

Ruski napadi na civilnu infrastrukturu u ukrajinskim gradovima daleko od linija bojišnice zakomplicirat će tešku ekonomsku situaciju s kojom je suočena zemlja, u kojoj se već siromaštvo udeseterostručilo ove godine, rekao je visoki dužnosnik Svjetske banke u subotu

"Ako se ovo nastavi, persepektiva će biti puno, puno teža", rekao je Reutersu u intervjuu. "Kad zima zaista počne gristi... sigurno do prosinca ili siječnja, a ako se kuće ne poprave, može doći do još jednog unutarnjeg vala migracije, raseljavanja ljudi."

Ukrajinski dužnosnici su naglasili da trebaju stalnu i predvidljivu financijsku pomoć kako bi vlada nastavila funkcionirati, dok počinje ključne popravke i obnovu.

Odgovor na Zelenskijev poziv, upućen tijekom godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke, ali i mnogi drugi sastanci koji su održani tijekom proteklih tjedana bili su ohrabrujući, rekao je Banerji.

"Većina zemalja dala je do znanja da će podržavati Ukrajinu financijski tijekom sljedeće godine, tako da je to vrlo pozitivan ishod", rekao je. Dvadeset pet posto populacije živjelo bi u siromaštvu do kraja godine, dok ih je prije rata bilonešto više od dva posto od prije rata, rekao je istaknuvši da bi taj broj mogao narasti čak i do 55 posto do kraja sljedeće godine.

Jednoglasan odabir ukrajinskog ministra financija Serhija Marčenka kao sljedećeg rotirajućeg predsjedatelja upravnih odbora obiju institucija 2023. godine također je dokaz snažne i ustrajne podrške za ratom uništenu zemlju, rekao je Banerji.

Direktorica MMF-a Kristalina Georgieva rekla je ovaj tjedan da su međunarodni partneri Ukrajine već dali 35 milijardi dolara u bespovratnim sredstvima i zajmovima za financiranje Ukrajine u 2022. godini, no da će financijske potrebe zemlje ostati "vrlo velike" u 2023. godini.

Osoblje MMF-a će se sastati s ukrajinskim vlastima u Beču sljedeći tjedan kako bi raspravljali o ukrajinskim proračunskim planovima i novom MMF-ovom instrumentu nadzora, koje bi trebalo otvoriti put punom programu MMF-a jednom kad to uvjeti dopuste, rekla je Georgieva.